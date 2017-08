Piden no compartir imágenes de atentado en Barcelona

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- Usuarios de redes sociales se han sumado a la petición de la Policía Nacional de España que pidió a éstos no subir imágenes del atentado ocurrido este jueves en la avenida La Rambla, en Barcelona.

Luego de que se registrara el atropellamiento masivo, en redes circularon fotografías donde se ven a personas tiradas en el suelo, por lo que autoridades españolas pidieron respeto para las víctimas y sus familiares.

“Por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Ante este llamado, usuarios no tardaron en correr la voz y en su lugar comenzaron a compartir imágenes de gatos con el hashtag Barcelona.

No difundáis imágenes del atentado de #Barcelona . Pongamos fotos de gatitos como en Bélgica para no filtrar info sensible. Mucha fuerza pic.twitter.com/pXtYX7fm2P