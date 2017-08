He visto un auténtico desastre, dice testigo de atentado en Barcelona

Albert Tort intentó reanimar a otra persona pero no pudo; 'he contado al menos seis muertos', dice

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- La tarde de este jueves (tiempo local) una furgoneta embistió a una multitud que se encontraba en el centro de Barcelona dejando al menos un muerto y una veintena de heridos.

Albert Tort, un testigo que se encontraba cerca del lugar del atentado dijo al diario El País que lo que ha visto es un “auténtico desastre”.

“La policía no me dejaba pasar pero me identificado como enfermero y he pasado. Yo he contado al menos seis muertos, he intentado reanimar a un joven pero ha sido imposible”, dijo a los medios.

Policías pedían a los transeúntes que buscaran refugio en lugares cercanos para que la calle quedara despejada, por lo que cientos de testigos corrieron para resguardarse, mientras que una joven trató de pasar la zona que fue resguardada por los oficiales para buscar a su hermano.

“No sé dónde está mi hermano, dicen que están dando tiros y no lo encuentro”, decía a gritos.

Por su parte, Ellen Vercamm, quien se encuentra de vacaciones en Barcelona, aseguró que vio cómo la gente salió volando por el atropello.

“No nos ha agarrado allí por dos minutos. Somos un grupo grande y no sabemos aún si todos están bien”, finalizó conmocionada.

Cerca de la zona donde ocurrió el atropello masivo, en un bar hubo una pelea entre los clientes que estaban encerrados en el local, pues gente llegaba al lugar suplicando que les abrieran las puertas para poder refugiarse. Pero no todos los que estaban dentro del negocio estaba de acuerdo, pues algunos pedían que no lo hiciera, mientras que otros decían que sí.

Un camarero aseguró que él y sus compañeros se resguardaron en el sótano del restaurante. Poco después salieron a las Ramblas y vieron a varias personas tiradas en el suelo.

Los Mossos d’Esquadra de Barcelona confirmaron en su cuenta oficial que el incidente fue un atentado terrorista, mismo que ha sido condenado por políticos de todo el mundo.