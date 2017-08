Pence condena odio y violencia de grupos neonazis

El vicepresidente de EU afirma que Trump también condena los sucesos de forma muy clara

CARTAGENA, COLOMBIA (13/AGO/2017).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró hoy durante su visita a Colombia, que "no se puede tolerar el odio y la violencia de los grupos neonazis", en referencia a los disturbios provocados por grupos supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.



Pese a críticas por la falta de firmeza del presidente Donal Trump al reprobar los sucesos, Pence afirmó que el mandatario condenó de forma muy clara "el odio y la intransigencia" de estos grupos neonazis, tras los incidentes que dejaron tres personas muertas y decenas de heridos.



"No se puede tolerar el odio, la violencia de grupos neonazis, supremacías de blancos y del Ku Klux Klan. Estos grupos extremistas peligrosos no tienen ningún lugar en nuestro debate político y los condenamos de la manera más contundente". señaló.



Reiteró que el gobierno de Trump condena estos actos de violencia de sectores extremistas xenofóbicos y aseguró que el gobierno de Estados Unidos dispondrá de todos los recursos al Departamento de Justicia para que investigue y enjuicie a los responsables de los hechos en Charlottesville.



Trump "pidió unidad desde su corazón. Fue un llamado sincero en momentos que hay tantas ideas encontradas en nuestros países para que aquellos que están en los extremos sean relegados y que la mayoría de los estadounidenses que aman la libertad y justicia para todos, se unan en forma renovada y de manera novedosa", dijo.



Censuró "el hecho que los medios de comunicación critican más al presidente que a los que perpetraron esa violencia. Nosotros tenemos que concentrarnos, donde se merece. Es decir, en estos grupos extremistas y tienen que ser relegados, sacados del debate público, porque son grupos de odios y extremistas".



"La mayoría de estadounidenses, con muy pocas excepciones, aman los valores que son el fundamento de nuestros países", subrayó.



Pence llegó este domingo a Cartagena en el primer destino de su periplo por América latina que incluye escalas en Colombia, Argentina, Chile y Panamá.