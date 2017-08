Hay gente en Washington trabajando contra Trump: Scaramucci

El ex director de Comunicaciones asegura que hay tramas dentro de la Casa Blanca para expulsar al presidente

GUADALAJARA, JALISCO (13/AGO/2017).- El ex director de Comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci aseguró que hay gente en interior tramando en contra del presidente Donald Trump.

En una entrevista exclusiva a ABC News, el ex funcionario dijo que en Washington están trabajando por expulsar al mandatario republicano.

"Lo que sucede en Washington... el presidente no es un representante de la clase política establecida, y por cualquier razón han tomado la decisión de expulsarle", dijo Scaramucci este domingo al periodista y conductor George Stephanopoulos.

"Yo pienso que hay elementos adentro incluso de la Casa Blanca que no están necesariamente ayudando a los intereses del presidente ni a su agenda", continuó, y dijo que ya había nombrado a algunas personas y adelantó que habría cambios más adelante.

Scaramucci dejó su cargo en la Casa Blanca a solo 10 días de haber sido nombrado director de Comunicaciones, puesto que dejó tras la llegada de John Kelly al ala oeste.

El poco tiempo que el controvertido empresario estuvo en Washington estuvo marcado por el despido del jefe de gabinete Reince Priebus, a quien Scaramucci acusó de estar detrás de las filtraciones.

"No me gusta la actividad en la Casa Blanca. No me gusta lo que están haciendo con mi amigo, no me gusta lo que están haciendo con el presidente de los Estados Unidos o con sus compañeros en el ala oeste", dijo entonces a CNN, causando gran polémica.

Sus declaraciones provocaron el despido de Priebus a finales de julio. El entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly tomó su lugar al frente del gabinete de Trump; con este cambio se firmó la salida de Anthony Scaramucci quien se convirtió en el empleado que duró menos tiempo en la de por sí inestable administración de Donald Trump.