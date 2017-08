EU no garantiza que abogados de ‘El Chapo’ puedan cobrar

Hasta ahora, el capo ha sido representado por letrados de oficio, pero decidió montar una defensa privada

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (11/AGO/2017).- Las autoridades federales no quieren dar garantías de que permitirán que los abogados contratados por Joaquín "El Chapo" Guzmán cobren sus honorarios, según dijeron hoy en un escrito al juez encargado del caso.

El narcotraficante mexicano, detenido en Nueva York a la espera de juicio, ha sido representado hasta ahora por letrados de oficio, pero finalmente decidió montar una defensa privada.

Estados Unidos reclama a Guzmán más de 14 mil millones de dólares por sus actividades como supuesto líder del Cártel de Sinaloa, por lo que, antes de asumir oficialmente el caso, los abogados quieren asegurarse de que no se confiscará el dinero de su contrato.

Sin embargo, las autoridades se oponen por ahora a dar una garantía de ese tipo.

"El Gobierno ha notificado a los abogados privados que no dará una garantía general y futura de que renuncia a la confiscación de alguno o de todos los fondos recibidos del acusado", señalaron las autoridades en su escrito.

La postura fue reprobada por los letrados, que denuncian que el Gobierno está siendo hipócrita, pues anteriormente ha criticado que Guzmán sea defendido por abogados públicos cuando tiene dinero de sobra para pagar su defensa.

"El Gobierno lleva meses diciendo que los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar la defensa del señor Guzmán porque tiene fondos para pagar abogados privados. Sin embargo, ahora que hemos sido contratados, el Gobierno de pronto cambia de postura y no garantiza que no buscará confiscar nuestros honorarios", dijo a Efe Jeffrey Lichtman, uno de los letrados.

Lichtman, conocido por su exitosa defensa del mafioso John A. Gotti, subrayó a través de un correo electrónico que las autoridades no pueden mantener esas dos posiciones y tienen que elegir.

"¿De qué tiene miedo el Gobierno ahora que buscamos representar al señor Guzmán?", se preguntó el abogado.

Otro de los letrados contratados por "El Chapo", Eduardo Balarezo, se expresó en la misma línea y dijo que las autoridades están infringiendo el derecho de Guzmán a elegir su defensa.

"El Gobierno ha dicho que el señor Guzmán no tiene derecho a la representación de un abogado público por su supuesto fortuna. (...) Sin embargo, ahora que ha elegido abogado privado, el Gobierno se niega a asegurarnos que los honorarios legales no serán embargados", señaló a Efe.

La siguiente vista sobre el caso está prevista en un tribunal del distrito de Brooklyn para el próximo lunes y, a prior, la cuestión de la defensa del narcotraficante será uno de los asuntos a discutir.

"El Chapo" está acusado de 17 delitos como líder del cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero.

Guzmán, que se enfrenta a la cadena perpetua, se ha declarado no culpable y está preso en una cárcel de Nueva York en medio de grandes medidas de seguridad, tras sus dos huidas de prisiones mexicanas.

La semana pasada, el narcotraficante solicitó al juez que desestime los cargos en su contra al considerar que fue extraditado de forma ilegal desde México.