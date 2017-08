Roban a hombre mientras es entrevistado en Perú

Un sujeto aprovechó que el dueño del auto estaba distraído para robarle sus pertenencias

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Un presunto ladrón fue captado mientras robaba el auto de un hombre que estaba siendo entrevistado por un reportero en la localidad de Huaral, en Perú.

En redes sociales circula un video donde se observa que mientras realizan una entrevista al señor Ernesto Lucero, un sujeto que estaba detrás de él comenzó a comportarse de manera extraña, dándose vueltas, e incluso volteaba hacia donde entrevistaban a quien sería su víctima y sonreía.

Creyendo que nadie más lo veía, el presunto ladrón sin ningún reparo comenzó a buscar dentro del auto y tomó algunas pertenencias, al mismo tiempo que el dueño fue alertado por los reporteros y se dio la vuelta para encararlo.

Cuando fue descubierto, el sujeto se dio a la fuga pero policías rápidamente montaron un operativo para detenerlo.

“No me agarres así, yo no he hecho nada”, se escucha al sujeto decir en el material que fue publicado el 4 de agosto.

Medios locales señalaron que el sospechoso fue llevado a la comisaría donde realizan las investigaciones correspondientes.