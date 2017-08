La Constituyente venezolana celebra su primera sesión

Se busca reordenar el país, tras más de tres meses de crisis social, política, económica e institucional

CARACAS, VENEZUELA (05/AGO/2017).- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela celebra este sábado su primera sesión con "poderes plenipotenciarios" para reordenar el Estado, tras más de tres meses de crisis social, política, económica e institucional.

La Cámara, integrada por más de 500 representantes electos en un cuestionado proceso electoral y liderada por la ex canciller Delcy Rodríguez, se ha comprometido en sus primeras acciones a hacer "justicia" con la violencia registrada durante más de tres meses en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la propia elección de esta Asamblea.

Los constituyentes, todos oficialistas, prevén en su primera sesión conformar una "Comisión de la Verdad" para investigar los daños, las responsabilidades y resarcir a las víctimas de los últimos meses de protestas, de los que el chavismo siempre ha acusado a la oposición.

La oposición venezolana, que no participó en estas elecciones, que consideró un "fraude", aunque aún no ha fijado una posición definitiva sobre esta comisión, ha adelantado que no participarán de ese proceso.

La destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la depuración del Ministerio Público (MP) es otro de los compromisos del oficialismo al frente de la ANC desde que la titular de la Fiscalía marcó distancia con el Gobierno y comenzó a abrir procedimientos en contra de altos funcionarios por distintos delitos.

La primera sesión de los asambleístas, con poderes casi ilimitados, coincide con al denuncia de "asedio" militar a la sede del MP denunciada por la fiscal, después de que un contingente de agentes uniformados se apostara hoy a las puertas de la Fiscalía.

El presidente Maduro propuso durante la campaña para la Constituyente dotar a la "Comisión de la Verdad" de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas de las últimas semanas.

"Con la Constituyente llegará la verdad de todo lo que ha ocurrido, llegará la justicia justa, llegará la reparación moral, física, institucional, humana de las víctimas", dijo Maduro en presencia de la ex canciller Rodríguez.

El jefe del Estado ha señalado directamente al diputado opositor Freddy Guevara -que es vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora y que podría ser disuelto por la Constituyente-, para quien, según ha dicho, ya hay una celda preparada.