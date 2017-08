Las mejores frases de Trump en su conversación con Peña

Rescatamos algunos comentarios del presidente de Estados Unidos a su homólogo mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- Este jueves, el Washington Post reveló el contenido de la primera conversación entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto a una semana de que asumiera el cargo en la Casa Blanca, en la cual el mandatario estadounidense le pidió que no dijera a la prensa que México no pagaría el muro porque, básicamente, lo hacía quedar como un líder débil.

Después de los respectivos "Buenos días", Peña Nieto confesó: "Es bueno hablar con usted. Permítame cambiar a español para estar más cómodo". Después, el estadounidense se preparó para convencerle de pagar el muro o al menos, de no decir lo contrario ante la prensa.

El republicano, como era de esperar, empezó por halagar a su homólogo mexicano:

"...En cuanto a la relación y la amistad, te considero un amigo. Te conocí una vez y te estudié. Usted es una persona muy difícil de estudiar, porque está enviando mensajes que son importantes para el pueblo mexicano. Te considero un amigo y considero a Luis, la persona que trabaja contigo, un hombre muy inteligente. Para ser muy honesto contigo, no quería tener una reunión. No quería reunirme con Luis, no quería reunirme con México, no quería conocer a nadie. Fue solo por una relación muy buena que Jared Kushner tiene con Luis que estos dos decidieron reunirse y discutir".

Y, sobre todo, destacó el buen inglés del Mandatario Enrique Peña Nieto:

"Intérprete, creo que Enrique entiende todo lo que dije, a menos que usted, Enrique, sienta que quiere una interpretación para esto, por favor siga adelante, ¿está bien? - he estado con él - habla mejor inglés que yo - así que seguiremos adelante".

Por supuesto, no se olvidó de presumir su habilidad para atraer personas:

"Enrique, si puedo interrumpir, no es una propuesta nueva. Esto es lo que he estado diciendo durante un año y medio en la campaña electoral. He estado diciendo esto a cada grupo de 50 mil personas o 25 mil personas - porque nadie consiguió la gente en sus reuniones tan grandes como yo".

Como gran empresario y negociador que es, Trump prosiguió con su labor de convencimiento:

"Tienes algunos hombres muy duros en México con los que necesitas ayuda, y estamos dispuestos a ayudarle con ese gran tema. Pero ellos tienen que ser eliminados y usted no ha hecho un buen trabajo de golpearlos hacia fuera".

"Enrique, tú y yo tenemos que eliminarlo - tú y yo tenemos que golpear el infierno fuera de ellos. Escucha, sé lo difícil que son estos chicos, nuestros militares los matarán como nunca lo imaginaron".

En pocas palabras, “Por favor, no me contradigas con la prensa”:

"Enrique, yo no hablaré del muro, pero cuando la prensa traiga el tema, diré: "veamos cómo va, veamos cómo está funcionando con México". Porque desde un punto de vista económico, es lo menos importante de lo que estábamos hablando, pero psicológicamente, significa algo así que digamos "vamos a resolverlo".

"No podemos decir más porque si se va a decir que México no va a pagar por el muro, entonces yo no quiero cumplir con ustedes más porque no puedo vivir con eso. Pero no se puede decir más que Estados Unidos va a pagar por el muro. Sólo voy a decir que estamos trabajando en ello".

Incluso, se tomó algunas licencias del filipino Rodrigo Duterte:

"Enrique, tú y yo tenemos que eliminarlo - tú y yo tenemos que golpear el infierno fuera de ellos. Escucha, sé lo difícil que son estos chicos, nuestros militares los matarán como nunca lo imaginaron, trabajaremos para ayudarles a eliminarlos".

Finalmente, Donald Trump le recordó a Peña Nieto los estrechos lazos de su amistad (*inserte emojis de corazones*):

"Somos usted y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvide."

"Quiero que seas tan popular que tu pueblo pida una reforma constitucional en México para que puedas volver a gobernar por otros seis años."

