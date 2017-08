En 3 años, crece al doble el número de venezolanos que llegan a Jalisco

De 691 inmigrantes registrados en 2014, pasaron a mil 239 en 2017

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- Ana Carolina Navarro dejó la capital de Venezuela junto con su mamá para comenzar una nueva vida en Guadalajara en octubre de 2015.

La joven de 19 años señala que la situación en Caracas era insostenible en cuestión de inseguridad y economía, por lo que decidieron viajar a México, aunque una parte de su familia se quedó allá.

Jalisco se ha vuelto un destino para venezolanos que buscan nuevas oportunidades ante la crisis que viven en su país. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en 2014 había 691 personas originarias de Venezuela en el Estado, de los cuales 260 eran permanentes y 431 temporales. Sin embargo, hasta el 21 de julio de este año la cifra aumentó al doble con mil 239 personas registradas (766 temporales y 473 permanentes). En todo el país habitan 25 mil 248 venezolanos.

El especialista en Comunicación Política de la Universidad Panamericana, Alejandro Motta, asegura que la migración de venezolanos continuará, incluso si se da un cambio de Gobierno, debido a la carencia económica y la inseguridad, “problemas que no se resolverán de la noche a la mañana. Puede bajar el índice, pero no se va a arreglar rápido”, afirmó.

Por su parte, el subdelegado federal del INM, Gustavo González Matute, señaló que existe un acuerdo de supresión de visa entre México y Venezuela, y aseguró que los venezolanos que entran de manera irregular corren peligro de caer en delitos como trata de personas o de no recibir salarios y las prestaciones que marca la ley. Para ello impulsan el Programa Temporal de Regularización Migratoria (PTRM), dedicado a quienes llegaron al país antes de 2015. “Una de las virtudes del PTRM, que termina en diciembre, es que no existe sanción por no haber entrado legal. (En el caso de) los que llegaron después se analizaría por separado cada caso”.