Argentino agrede a elotero en Los Ángeles

Un transeúnte le volcó su carrito de venta porque supuestamente interfería en su camino

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (27/JUL/2017).- Defensores de los derechos de los inmigrantes marcharon hoy por las calles de Hollywood para pedir a las autoridades de Los Ángeles, California, que proteja los derechos laborales de los vendedores ambulantes.

La manifestación se da tras el ataque que sufrió un mexicano, vendedor de elotes, al que un transeúnte le volcó su carrito de venta porque supuestamente le estaba interfiriendo el camino.

El hecho fue registrado en video por la víctima y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, lo que desató una ola de indignación.

"Este ataque es evidencia del clima político que se vive y en el que se cree que puedes ir abiertamente en contra de los inmigrantes, y los vendedores ambulantes son más vulnerables porque su trabajo no ha sido legalizado", advirtió Ron Gochez, vocero de Unión del Barrio.

El vendedor agredido fue identificado como Benjamín Ramírez, un inmigrante de Guerrero, México, que llegó a Estados Unidos hace dos años para vivir con su padre, quién también trabaja en el comercio ambulatorio.

"Me dijo que no me quería ver en este lugar y que si no me quitaba, él lo iba hacer", relató a Efe Ramírez, sobre el incidente.

El atacante, quién se identificó en el video como una persona nacida en Argentina, terminó volcando el carro de venta de Ramírez. El video del ataque cuenta con casi cuatro millones de reproducciones en Facebook.

Las imágenes también llegaron a Instagram y Twitter, en esta última plataforma social los usuarios revelaron el presunto nombre del agresor, sus datos personales y su lugar de trabajo, en medio de una ola de indignación y respaldo al vendedor.

"Es bueno ver que hay un respaldo y un respeto por lo que estos inmigrantes están haciendo, pero esto debe servir para que las autoridades por fin aprueben legalizar a estos inmigrantes", insistió Gochez.

Por más de una década los vendedores ambulantes de Los Ángeles habían buscado que la ciudad legalice su trabajo.

A finales de enero, el Concilio de Los Ángeles aprobó la despenalización de la venta ambulante en los distritos de la ciudad y pedía agilizar la aprobación de una ordenanza autorizando y regulando esta labor.

"Ya han pasado seis meses y estamos esperando que las autoridades legalicen nuestro trabajo, estos ataques pueden convertirse en algo normal", advirtió Caridad Vásquez, vendedora ambulante y miembro de una campaña por la legalización de las ventas ambulantes (ELACC).

Gochez insiste que por falta de una legalización, personas como el atacante se sienten en libertad de maltratar a los vendedores.

Según ELACC, más del 80% de los vendedores ambulantes son hispanos de bajos ingresos, a veces muy por debajo del nivel de pobreza federal.

La mayoría de ellos son indocumentados que no pueden conseguir trabajo.

Varios artistas hispanos, como el caricaturista Lalo Alcaraz y la dramaturga Josefina López han convocado para este fin de semana eventos para ayudar a Ramírez a recuperar el dinero que perdió tras el ataque.