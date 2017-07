Jefe de gabinete de Trump estaría detrás de filtraciones a prensa

El nuevo director de Comunicaciones infiere que Reince Priebus podría ser el responsable

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/JUL/2017).- El nuevo director de Comunicaciones de Donald Trump, Anthony Scaramucci, infirió abiertamente que Reince Priebus, el jefe de gabinete del mandatario estadounidense, estaría detrás de las filtraciones a la prensa, con lo que abre otro frente beligerante al interior de la Casa Blanca.

En una entrevista con la cadena televisiva CNN, Scaramucci reconoció tener diferencias con Priebus y aunque dijo que la prensa malinterpretó un mensaje que fue visto como una alusión de culpabilidad por parte del jefe de gabinete, no se retractó.

"Si Reince Priebus quiere explicar que él no es quien está filtrando, dejaré que lo haga, pero déjame decirte sobre mí: Soy directo y voy al corazón del asunto", dijo a la televisora al defender su confuso estilo de comunicación público.

La controversia cobró vida este miércoles después de que Scaramucci puso un mensaje en su cuenta de Twitter expresando su malestar por una nota del diario POLITICO sobre sus finanzas, a pesar de que el diario explicó que la información es pública y fue obtenida a través de los canales establecidos para acceder a la misma.

"A la luz de la filtración de mi declaración financiera, que es un delito grave. Me pondré en contacto con @FBI y @TheJusticeDept #swamp @Reince45", apuntó el inversionista neoyorquino, aunque borró el críptico mensaje tras percatarse de la controversia generada.

Refiriendo un proverbio italiano con que pareció exonerarse de toda sospecha de estar detrás de filtraciones, Scaramucci dijo que hay "dos pescados que no apestan, y esos son el presidente y yo".

"No me gusta la actividad en la Casa Blanca. No me gusta lo que están haciendo con mi amigo, no me gusta lo que están haciendo con el presidente de los Estados Unidos o con sus compañeros en el ala oeste", dijo en alusión al área de la Casa Blanca donde se ubican la oficina del presidente y sus más cercanos colaboradores.

Scaramucci reconoció que ha tenido diferencias con Priebus, pese a lo cual caracterizó su relación como hermanos, aunque algunos como "Caín y Abel, otros pueden pelear entre ellos y llevarse bien. Si esto se puede resolver o no, eso dependerá del presidente".

La controversia se produce a menos de una semana después de que Scaramucci asumió el cargo, provocando ese mismo día la renuncia del jefe de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, un cercano a Priebus que sirvió como vocero del Comité Nacional Republicano cuando éste fue su presidente.

Apenas el martes, Michael Short, quien sirvió como asistente de Spicer en la oficina de prensa, renunció al cargo después de que Scaramucci dijo a POLITICO que planeaba despedirlo debido a algunas filtraciones.

Cuestionado al respecto, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y cercano amigo de Priebus, Paul Ryan, dijo que tanto éste como Scaramucci deberían poner de lado sus diferencias.

"Priebus está haciendo un trabajo fantástico en la Casa Blanca y creo que tiene la confianza del presidente", dijo Ryan.