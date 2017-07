Exprisionero de Guantánamo es deportado nuevamente a Uruguay

Abu Wa'el Dhiab manifestó reiteradamente que no se sentía a gusto en la nación sudamericana

MONTEVIDEO, URUGUAY (24/JUL/2017).- Un ex presidiario de Guantánamo que fue recibido como refugiado en Uruguay ha regresado a la nación sudamericana después de ser deportado por Marruecos, informó un alto funcionario del Ministerio del Interior.

El funcionario, que no quiso que se lo nombrara por no estar autorizado a hablar del tema, dijo a The Associated Press que el sirio Abu Wa'el Dhiab fue deportado por las autoridades marroquíes por portar un pasaporte falso. Agregó que Dhiab arribó a Uruguay el sábado aunque su regreso se conoció recién el lunes. No quedó claro cómo llegó a Marruecos.

Fue al menos el tercer intento de Dhiab de abandonar Uruguay. En diciembre de 2016, Dhiab intentó ingresar a Sudáfrica sin suerte y volvió deportado al país. En julio de ese año el sirio, que se desplaza con muletas, desapareció varias semanas. Había viajado a Venezuela, cuyas autoridades lo devolvieron a Uruguay.

El ciudadano sirio manifestó reiteradamente que no se sentía a gusto en Uruguay y pidió que se le permitiera viajar a otro país. Incluso, realizó una huelga de hambre en setiembre de 2016, luego de regresar de Venezuela, para que se le escuchara su demanda. En aquella oportunidad fue hospitalizado dos veces debido a su estado de debilidad extrema.

Cuando estuvo en Guantánamo, Dhiab llamó la atención internacional por sus huelgas de hambre y enfrentamientos con guardias. Estados Unidos ha usado su base en Cuba desde enero de 2002 para retener a sospechosos de tener vínculos con Al Qaeda y el Talibán, cuyos casos nunca fueron juzgados.