Trump afirma que tiene poder para perdonar crímenes

Cuestiona que nombren a Jeff Sessions y que no hablen de Hillary Clinton

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (23/JUL/2017).- “Aunque todos están de acuerdo en que el presidente de Estados Unidos tiene el poder absoluto de perdonar, para qué pensar en eso cuando de momento el único crimen son las filtraciones contra nosotros. Noticias falsas”, escribió Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

Según informó el jueves The Washington Post, Trump pidió información a su equipo sobre su poder ejecutivo para indultar a sus asesores, a sus familiares e incluso a sí mismo, y sus abogados están evaluando hasta dónde llega esa potestad.

Donald Trump abordó en la red social varios temas que le resultan incómodos, aunque afirmó que él, como jefe de la Casa Blanca, “tiene el poder completo de otorgar perdón”.

Trump difundió un amplio mensaje en Twitter, en el que criticó a Hillary Clinton y presuntas “noticias falsas” de los diarios locales The New York Times y The Washington Post, al tiempo que defendió a su hijo Donald Trump Jr.

El magnate y mandatario tuiteó al menos ocho veces en un periodo de una hora, centrándose primero en una historia de The Washington Post, basada en fuentes anónimas, según la cual el fiscal general, Jeff Sessions, habló con un embajador ruso durante la campaña presidencial en 2016 sobre asuntos de política y otros temas.

“Una nueva fuga de Inteligencia del Amazonas The Washington Post, esta vez contra Jeff Sessions. ¡Estas fugas ilegales, como la de Comey, deben detenerse!”, señaló.

El diario informó que Sessions, quien era un asesor de campaña de Trump antes de convertirse en procurador general, tuvo discusiones “sustantivas” sobre asuntos de política y otros temas con el embajador ruso Sergey Kislyak.

“Tantas personas preguntan por qué contra Sessions o el Consejo Especial, mirando los muchos correos de Hillary Clinton o los crímenes de Comey. ¿33 mil mensajes de correo electrónico eliminados?”.

En otro tuit, unos dos minutos después, Trump cuestionó: “¿Qué pasa con todos los lazos de Clinton con Rusia, incluyendo Podesta Company, Uranium deal, Russian Reset, discursos de dólar grande, etc?”.

Trump inaugura el portaaviones “Gerald Ford” y presume poderío militar

“Acero estadounidense y manos estadounidenses fabricaron un mensaje de 100 mil toneladas al resto del mundo: el poder de Estados Unidos no tiene rival”, declaró Donald Trump, comandante en jefe a bordo de la nave y en medio de un ambiente de fiesta patriótica, en la inmensa base naval de Norfolk, en Virginia, a 45 minutos de vuelo de Washington. “Cualesquiera que sean los horizontes por los que se abra camino este buque, descansarán tranquilos y nuestros enemigos temblarán de miedo”, aseguró en la ceremonia en la que la Marina recibió el navío. Cuenta con dos reactores nucleares y tecnología de punta.