Trump acusa al NYT de frustrar plan de EU para matar líder de EI

''Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional'', escribe el presidente

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (22/JUL/2017).- El presidente de EU, Donald Trump, acusó al diario The New York Times de "frustrar" un plan de su Gobierno para matar al líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, sin aportar detalles sobre su denuncia.

"El fracasado New York Times frustró un intento de EU para matar al terrorista más buscado, Al Bagdadi. (Pusieron) Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional", escribió Trump en uno de una larga retahíla de tuits a primera hora de la mañana.

El presidente estadounidense no dio detalles sobre cómo pudo el rotativo neoyorquino haber desbaratado una operación militar o de inteligencia contra el cabecilla del grupo yihadista.

No obstante, su tuit llegó pocos minutos después de que la cadena conservadora de televisión Fox News, que Trump suele ver cada mañana, emitiera una información que incluía comentarios sobre Al Bagdadi de un comandante estadounidense, el general Tony Thomas, jefe del Comando de Operaciones Especiales del Pentágono.

En una conferencia durante el Foro de Seguridad de Aspen (Colorado), Thomas dijo este viernes que las fuerzas estadounidenses estuvieron "particularmente cerca" de encontrar a Al Bagdadi a mediados de 2015, después de una redada en la que consiguieron mucha información sobre el EI.

"Teníamos una pista muy buena. Por desgracia, se filtró a un importante periódico nacional alrededor de una semana después y esa pista se esfumó", afirmó Thomas en la conferencia.

Fox News indicó que el general parecía referirse a una información aparecida en el New York Times en junio de 2015, que decía que las agencias de inteligencia estadounidense habían extraído "información valiosa" de la redada, incluidos datos sobre la forma de operar de Al Bagdadi.

El Times aseguró hoy que el Pentágono no les transmitió ninguna objeción sobre el artículo al ser consultado antes de su publicación en 2015, y que ningún alto funcionario estadounidense se había quejado en público sobre el mismo hasta ahora.

Trump ha mantenido una relación ambivalente con el New York Times desde que llegó al poder, el pasado enero, pues lo mismo que le acusa reiteradamente de manipular información, él mismo ha dado exclusivas a algunos de sus periodistas, a quienes concedió una larga entrevista esta semana.

Los rumores sobre la muerte de Al Bagdadi han surgido en varias ocasiones en los últimos años, y el más reciente provino del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que anunció que había confirmado el fallecimiento del terrorista por medio de fuentes que incluían a "cabecillas de primera y segunda fila del EI".

No obstante, el secretario de Defensa de EU, James Mattis, dijo este viernes que "hasta que no vea su cuerpo", asumirá que Al Bagdadi sigue vivo, e insistió en que el Gobierno estadounidense no tiene pruebas de la muerte del líder terrorista.