Trump, arrepentido de nombrar a Sessions como fiscal general

Criticó el testimonio de Sessions ante un panel del Senado que investiga una posible colusión de Moscú en las campañas presidenciales

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (19/JUL/2017).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que nunca habría designado a Jeff Sessions como fiscal general si hubiera sabido que éste se iba a recusar de una investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones.

En una entrevista con The New York Times, el presidente también criticó el reciente testimonio de Sessions ante un panel del Senado que está investigando una posible colusión entre Moscú y la campaña de Trump, diciendo que había dado "algunas respuestas malas".

Sessions se abstuvo de supervisar la investigación rusa en marzo después de que el Washington Post informó que se reunió dos veces con el embajador ruso Sergei Kisliak durante la campaña.

Pero Trump declaró que Sessions había actuado injustamente al aceptar el puesto en primer lugar si se había sentido comprometido de alguna manera.

"¿Cómo tomas un trabajo y luego te recusas a ti mismo? Si él se hubiese recusado antes del trabajo, yo hubiera dicho: 'Gracias, Jeff, pero no voy a llevarte'", dijo Trump en una entrevista con The New York Times.

"Es extremadamente injusto, y eso es una palabra leve, para el presidente", agregó.

En una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en junio, Sessions rechazó vehementemente cualquier colusión con Rusia para inclinar las elecciones estadounidenses del año pasado a favor de Trump, calificando la sugerencia como una "mentira espantosa y detestable".

También participó en intercambios duros con varios senadores que lo presionaron para obtener detalles sobre sus conversaciones con Trump, algo que se negó a proporcionar en nombre de la confidencialidad.

"Jeff Sessions dio algunas respuestas malas", dijo el presidente en su entrevista con el Times. "Brindó algunas respuestas que eran a preguntas simples y deberían haber sido respuestas simples, pero no lo fueron".