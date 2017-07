Venezolanos en Guadalajara participan en consulta opositora

En la Perla de Occidente hubo dos puntos donde los sudamericanos pudieron emitir su sufragio

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Yazmira Gil es una de los más de mil 200 que se dieron cita en alguno de los dos puntos en los que se llevó a cabo la Consulta Popular en contra de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Llegó a Guadalajara hace un año y seis meses, vino por mejores oportunidades para vivir. Actualmente se encuentra estudiando en una escuela de estilismo profesional y vende algo de comida típica de su país entre sus vecinos y conocidos.

“Yo me vine porque ya estaba cansada de la situación que vivía mi país. Ya había venido en otras ocasiones a Guadalajara, me gusta mucho, pero el punto en el que dije yo ya no puedo más, fue cuando me bloquearon mi pasaporte y me dijeron que si salía de otro país y volvía a Venezuela no iba a poder salir de ahí, por eso me quedé aquí. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, nosotros éramos ricos y ahora somos pobres, muy pobres, Venezuela lo perdió todo pero confiamos que con esa consulta se haga valer nuestra voz para poder regresar un día”, señaló Yazmira.

En la Consulta también se encontraba Navil Vargas, una joven de 24 años que llegó a la ciudad hace un año, cuando su hija tenía sólo tres años. “Yo me vine porque la situación en Venezuela es muy difícil, la gente se forma hasta una hora para poder comer de la basura. Aquí no nos falta nada, a pesar de que sabemos que ustedes viven una situación complicada con su Presidente la verdad todavía están muy lejos de nuestra realidad. Agradezco mucho todo el apoyo que nos han dado a mí y a mi hija. Esperamos que los resultados de esta consulta se hagan válidos porque queremos ver a nuestra Venezuela como antes. Yo quiero regresar porque por más que aquí estemos bien, no hay como vivir en tu país, pero no así”, refirió Navil.

Miguel Solís también llegó hace un año a Guadalajara, traído por su hijo mayor, se trajo a su esposa y a sus otros dos hijos, un pequeño que en septiembre entrará a tercero de secundaria y a su hija que próximamente comenzará a estudiar Criminalística y quien señaló que llegar a vivir acá ha sido un cambio totalmente drástico pues dejar el ambiente, los amigos y a la familia es realmente difícil.

“Yo me vine principalmente por la situación que se vive en Venezuela. Con esta consulta esperamos un cambio fuerte para nuestro país, porque basta de intolerancia de verdad, basta de corrupción, de brutalidad de nuestro presidente”.

Consulta “saca la espina”: Capriles

El líder opositor Henrique Capriles dijo que la consulta popular que se realizó en Venezuela, en la que se pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la Constituyente que propone el Gobierno, “saca la espina” del referéndum revocatorio presidencial que no se pudo hacer en 2016.

“Hoy estamos sacándonos la espina del referéndum que nos robaron el año pasado”, dijo el también gobernador del Estado Miranda, que indicó que “la clave” de la consulta es la participación de los venezolanos que buscan “ratificar que queremos que en el país haya democracia”.

El referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro fue una iniciativa impulsada por los opositores anulada por el Poder Electoral que lo consideró “extemporáneo” tras someter la solicitud a un largo proceso de verificación que tomó varios meses.

El objetivo de este proceso es demostrar que los venezolanos quieren “que la fuerza armada respete la Constitución”, que en el país “haya un cambio político” y que la mayoría está “contra un fraude constituyente”.

Dijo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, “negó el año pasado al pueblo venezolano el ejercicio de su derecho constitucional al referendo revocatorio” y que cuando el país logre “reinstitucionalizarse” esta rectora no estará “convocada”.

“No tiene moral para pedirle nada al pueblo venezolano después de que lo único que ha hecho es entorpecer que se pueda expresar soberanamente”.

CRÓNICA

“No podrán” contra la Constituyente: chavistas

Miles de chavistas ensayaron ayer la votación de la Asamblea Constituyente con una advertencia a la oposición venezolana: “No podrán” detener esta iniciativa, en la que ven la solución a sus problemas.

“Hoy estamos demostrando una pequeña parte, el 30 de julio vamos por una gran victoria. No podrán parar la Constituyente”, dijo María Trejos en un parque del Oeste de Caracas, donde el poder electoral realizó un simulacro de la elección de asambleístas.

El test se desarrolló en paralelo a un plebiscito simbólico de la oposición para rechazar la Constituyente, al considerarla un “fraude” que busca amarrar en el poder al presidente Nicolás Maduro.

“Ellos no van a poder detenernos. Mira la fiesta que tenemos aquí”, afirmó Jesús Carvajal, esforzándose por hacerse oír en medio de canciones pegajosas que exaltan la propuesta para una redactar una Constitución, que “refuerce” la promulgada en 1999 por Hugo Chávez.

Los oficialistas, muchos vestidos de rojo, hicieron filas de más de dos horas para ensayar su voto, bajo un sol ardiente y por momentos lidiando con pequeños tumultos hasta llegar a las máquinas de votación.

Manicurista de 36 años, Trejos cuenta que cuando pasaba por uno de los puntos de la consulta opositora, antes de llegar al parque, decenas de opositores la insultaron a ella y un grupo de amigos.

“Nos decían que nos iban a matar, golpearon a unos policías. Después dicen que los violentos somos nosotros”, comentó la mujer, quien agradece a la “revolución” haberse graduado de bachiller y ahora estudiar administración de empresas.

Las colas en el Parque del Oeste se rompieron momentáneamente cuando en una tarima aparecieron tomadas de la mano la primera dama, Cilia Flores, y la ex canciller Delcy Rodríguez, candidatas a la Constituyente.

EN DETALLE

En varios países emiten voto

• HONDURAS. Los venezolanos que residen en Honduras acudieron a votar en la consulta popular promovida por la oposición para manifestar su rechazo a la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro.

• EU. Para los venezolanos radicados en Houston (Texas), la consulta popular que rechazó la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro es un símbolo de madurez cívica y esperanza.

• COLOMBIA. Miles de venezolanos acudieron a los puntos de votación habilitados por la oposición del país caribeño en Bogotá y en otras 16 ciudades.

LAS FRASES

"Sí desconozco la propuesta de la Constituyente de Nicolás Maduro. Sí apruebo que se proceda a la renovación de los poderes públicos (...) y a la realización de elecciones libres".

Leopoldo López, líder opositor al leer las preguntas del plebiscito

"Me recuerda al 2 de julio del año 2000 en México, esa gran fiesta democrática; así estaba el pueblo, la gente, llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de esperanza, eso es lo que se vive aquí".

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México