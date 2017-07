Oposición venezolana reta al gobierno con consulta simbólica

Durante la jornada, una mujer falleció y al menos tres personas más resultaron heridas

CARACAS, VENEZUELA (16/JUL/2017).- Miles de opositores votaban el domingo en una consulta simbólica a la que convocó la alianza opositora para retar al gobierno y boicotear el plan del presidente Nicolás Maduro de reescribir la Constitución. Durante la jornada, una mujer falleció y otras tres personas resultaron heridas de gravedad en un incidente violento que se registró en el oeste de la capital, cuando hombres armados dispararon en un centro de votación opositor.

En coincidencia con la consulta opositora, el Consejo Nacional Electoral, que controla el oficialismo, y el gobierno convocaron un simulacro de votación de los miembros de la Asamblea Constituyente.

Al grito de "viva Venezuela", miles de personas, algunas portando banderas venezolanas y gorras tricolores, se aglomeraron al amanecer en iglesias, centros deportivos, plazas y calles de la capital, que fueron habilitadas como centros electorales para la votación, que se inició a las siete de la mañana y se extenderá durante al menos ocho horas.

Para la consulta, la coalición opositora habilitó en la capital y los restantes 23 estados unos dos mil centros de votación, denominados "puntos soberanos".

El alcalde opositor del municipio capitalino de Sucre, Carlos Ocariz, dijo a la prensa que una mujer, identificada como Ziomara Escot, falleció y al menos tres personas más resultaron heridas de gravedad durante un incidente violento que se registró frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la barriada pobre de Catia, donde operaba un centro de votación.

Ocariz solicitó a la Fiscalía General investigar el incidente donde aseguró que actuaron “grupos paramilitares”.

Al condenar el evento, el dirigente opositor Henrique Capriles difundió en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se observa a un hombre disparando hacia la iglesia en Catia, donde estaba concentrado un grupo de personas.

Horas antes del incidente, centenares de opositores se concentraron frente a la iglesia y al grito de “y va caer, y va caer, este gobierno va caer”, protestaron contra Maduro. En el lugar también se presentó un grupo de seguidores del gobierno, que intercambió insultos y empujones con los opositores. Decenas de policías y guardias nacionales, con equipos antimotines, acudieron al lugar para mantener separados a los bandos.

La oposición pronostica una asistencia masiva de electores para su consulta y es por ello que imprimieron unas 14 millones de boletas de votación.

La consulta se centrará en tres preguntas: sí rechazan o no la Asamblea Constituyente; sí aprueban o no la renovación de los poderes público y la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir la constitución; y sí demandarán o no a la fuerza armada y a los funcionarios obedecer y defender la carta magna y respaldar las acciones del Asamblea Nacional.

Con esta votación simbólica, la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática busca boicotear y consolidar en cifras el rechazo contra el proceso constituyente, que según algunas de las principales encuestadoras locales es objetado por cerca del 85% de la población.

La oposición acusa a Maduro de promover la reforma de la constitución para perpetuarse en el poder, a pesar de un creciente descontento popular alentado por la crisis económica que golpea al país suramericano, y consolidar un esquema de control político y económico similar al modelo cubano.

"Yo sé que estamos en el camino correcto", dijo la víspera el mandatario venezolano al defender su iniciativa constituyente que asegura que es el único camino que tiene Venezuela para lograr la paz y el diálogo.

Tras participar en el simulacro de votación en un centro del oeste de la capital, la primera dama y candidata a constituyente, Cilia Flores, afirmó que la asistencia ha sido “impresionante”y sostuvo que el oficialismo utilizará este evento para verificar la maquinaria. Rodeada de decenas de seguidores del gobierno, Flores dijo a la prensa que la elección del 30 de julio de los miembros de la Asamblea Constituyente será una “gran victoria de la paz, la victoria perfecta”.

El consultor político venezolano Edgar Gutiérrez afirmó que existe gran expectativa sobre el evento opositor y una eventual participación masiva, que podría superar los siete punto siete millones de votantes que logró la oposición en los comicios legislativos de diciembre de 2015 que le dieron el control de la Asamblea Nacional.

Gutiérrez dijo a The Associated Press que de darse una votación masiva eso podría generar un fuerte impacto en el país y llevar algunos sectores aliados al gobierno como la fuerza armada "repensar sus apoyos".