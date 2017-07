Diputado opositor venezolano denuncia golpes por policías

Millán aseguró que también le quitaron su teléfono celular y lo dañaron para que no denunciara lo que ocurría en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"En una oficina de migración me pedían el pasaporte, les dije que era intransferible (...). Luego llegó un mayor (militar) ofendiendo y obligándome a entregar el pasaporte. Funcionarios me golpearon hasta quitármelo", expresó el legislador del partido Primero Justicia en rueda de prensa.

Como me rehusé a entregar el pasaporte me llevaron a un cuarto y entre 5 efectivos me golpearon. Iré a Fiscalía a poner la denuncia. pic.twitter.com/btkC1Phool