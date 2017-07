Lula se autoproclama candidato a la carrera presidencial

Advierte que emprenderá acciones legales contra la sentencia y la prensa que lo acusa de corrupto

SAO PAULO, BRASIL (14/JUL/2017).- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó ayer su intención de presentarse a las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión por corrupción.

“Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego”, aseguró en tono combativo Lula, un día después de que el juez Sergio Moro, encargado de la operación Lava Jato, hiciera pública su sentencia.

Negando todas las acusaciones y asegurando que es víctima de una “cacería” judicial, el ícono de la izquierda latinoamericana reafirmó en una rueda de prensa que no tirará la toalla: “Sólo el pueblo brasileño tiene derecho a decretar mi fin”.

“No es posible tener un Estado de derecho si no creemos en la Justicia. Y por esa creencia en el Estado de derecho y en la Justicia es que la Justicia no puede mentir, no puede tomar decisiones políticas”, aseveró, el exmandatario antes de anunciar que emprenderá acciones legales contra la sentencia y contra la prensa que lo acusa de corrupto.

Vestido con su habitual polo rojo del Partido de los Trabajadores (PT), Lula volvió a demostrar que mantiene su energía e ironía.

Hablando de sí mismo en tercera persona, el ex dirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa, logrando sacar a 30 millones de la pobreza, declaró: “Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años”.