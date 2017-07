Trump Jr. no violó ley alguna al reunirse con rusa: abogado del presidente

''La reunión, bajo las circunstancias que fue descrita por los correos electrónicos liberados por Don Trump Jr. ayer, no es una violación de la ley'', dice

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/JUL/2017).- Uno de los abogados del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que la entrevista de Donald Trump Jr. y una abogada rusa, en la víspera de la elecciones presidenciales de noviembre pasado, haya representado una violación de ley alguna.

Jay Sekulow desestimó el impacto de lo que trascendió insistiendo que hasta ahora no existen pruebas sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y el gobierno de Rusia, aún cuando la revelación del encuentro de Trump Jr. ha avivado esta sospecha.

“La reunión, bajo las circunstancias que fue descrita por los correos electrónicos liberados por Don Trump Jr. ayer, no es una violación de la ley”, dijo Sekulov en una entrevista esta mañana con la televisora NBC.

Sekulow dijo no existe siquiera un estatuto que haga ilegal un encuentro como el que sostuvieron el hijo mayor del mandatario y la abogada Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio de 2016.

“Aunque hay mucho discusión en la prensa sobre esto, y lo entiendo, el hecho es que no hay ley alguna que haya sido violada aquí porque no se puede violar la ley con una reunión como esta”, insistió.

Trump Jr. por su parte justificó el encuentro, donde estuvieron presentes su cuñado Jarred Kushner y Paul Manafort, quien servía entonces como gerente de la campaña presidencial, sugiriendo que el encuentro fue exploratorio.

“No sabía si había alguna credibilidad, no sabía si había algo detrás de ella, no puedo responder por la información. Alguien me envió un correo electrónico, no puedo evitar lo que me envían, lo leí, respondí en consecuencia”, se justificó durante una entrevista la noche del martes en la cadena televisora FOX.

El presidente por su parte volvió a defender la actuación de su hijo esta mañana con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Mi hijo hizo un buen trabajo anoche, fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor cacería de brujas en la historia política. Triste!”, escribió Trump en el primero de una seria de mensajes, donde volvió a atacar a los demócratas, a Hillary Clinton y a la prensa.

Trump desestimó igualmente reportes de prensa de que la revelación sobre el encuentro de su hijo con Veselnitskaya ha revivido las tensiones al interior de la Casa Blanca por la persistencia del tema ruso en la discursiva nacional.

“La Casa Blanca está funcionando perfectamente, enfocada en Cuidado de Salud, Recortes de Impuestos y Reforma y muchas otras cosas más. Tengo muy poco tiempo para ver televisión”, apuntó.

Sin embargo la vocera presidencial Sarah Hucakbee Sanders reconoció el martes que Trump está frustrado de que el tema de Rusia “siga siendo un problema. Y le encantaría que nos centramos en la economía, en la salud, en la reforma tributaria, en la infraestructura. Y ese es el lugar que tiene su mente, y eso es lo que le gustaría discutir”.

De acuerdo con el diario The Washington, la revelación del encuentro, del que el mandatario se enteró apenas días atrás, “ha significado un revés a la vacilante agenda de la administración, y molestó al equipo de líderes de alto nivel (en la Casa Blanca)”.

Señaló que aún los simpatizantes de Trump Jr. que creen que éste no enfrenta repercusiones legales, en privado han reconocido que la revelación constituye una pesadilla en términos de relaciones públicas.

El diario reveló que existe un empuje por parte de Ivanka Trump, su esposo Jarrred Kushner y Melania Trump para que el mandatario haga un reacomodo de su equipo, incluyendo el despido de su jefe de Gabinete, Reince Preibus.