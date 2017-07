Grupo denuncia a Trump por bloquearlos en Twitter

Afirman que al ser ''foro público'' debería garantizar la libertad de expresión

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (11/JUL/2017).- Un grupo de defensa de la libertad de expresión y otras siete personas presentaron este martes una denuncia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de comunicación por bloquear a usuarios críticos con él en Twitter.

The Knight First Amendment Institute, de la Universidad de Columbia (Nueva York), afirma que la cuenta de Trump en esta red social, @realDonaldTrump, es un "foro público", y por lo tanto debería estar sujeta a la primera enmienda de la Constitución de EU, que garantiza la libertad de expresión.

Trump creó esa cuenta en 2009 y ha venido usándola antes y después de que llegara a la Casa Blanca. Asimismo, existe otra dirección oficial del gobernante, @potus, que también usa Trump periódicamente, a veces retuiteando los mensajes de la otra.

No obstante, la cuenta @realDonaldTrump tiene 33 millones de seguidores, frente a los 19 millones que tiene @potus.

La demanda, presentada en una corte de Nueva York por esta organización y siete personas bloqueadas por Trump, alega que la Casa Blanca "actúa ilegalmente cuando excluye a gente de este foro simplemente porque están en desacuerdo con el presidente", según un comunicado de The Knight First Amendment Institute.

"La primera enmienda cubre este foro digital de la misma manera que cubre ayuntamientos y reuniones abiertas de consejos escolares", denunció Jameel Jaffer, director ejecutivo del grupo.

Jaffer argumentó que el presidente y sus asesores han promocionado la cuenta de Twitter @realDonaldTrump como un "canal clave de comunicación" entre él y el público, e incluso han calificado los mensajes vertidos en la red social como "declaraciones oficiales".

Por ello, el grupo pide a la justicia que declare "inconstitucionales" los bloqueos de @realDonaldTrump basados en diferencias de opinión y que rehabilite el acceso a la cuenta del presidente de las siete personas afectadas, entre ellas un profesor de universidad, un cirujano y una consultora política.

"La cuenta de Twitter del presidente Trump se ha convertido en una importante fuente de noticias e información sobre el gobierno, y un importante foro para hablar" con él, sobre él e incluso para él mismo, dijo Jaffer.

En junio pasado, la agrupación amenazó en una carta con denunciar a Trump si no eliminaba el bloqueo impuesto a los usuarios críticos con él en esta red social. "La Casa Blanca no respondió a esa carta", lamentó The Knight First Amendment Institute.

En este sentido, los denunciantes consideran que el Gobierno viola el derecho de estos siete usuarios a solicitar una reparación de agravios y también perjudica a aquellos que no han sido bloqueados, ya que participan en un foro que ha sido "purgado" de críticos.

La Corte Suprema señaló el mes pasado que plataformas sociales como Twitter proporcionan "quizás los mecanismos más potentes disponibles para privar a un ciudadano privado de hacer oír su voz", recordó la agrupación.