El Vaticano prohíbe las hostias sin gluten en misas

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- El Vaticano emitió recientemente un comunicado para recordar las normas en la elaboración del pan y el vino que son requeridos en celebraciones eucarísticas. Entre sus puntos más importantes resalta que las hostias sin gluten están prohibidas, aunque estas como el licor pueden estar preparados ''con organismos genéticamente modificados''.

La carta está dirigida a los obispos de todo el mundo, y se les indica que ellos tienen la tarea de vigilar la calidad con que son hechos estos productos, necesarios en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica.

Estas medidas tan estrictas son retomadas, luego de que, anteriormente, tanto la hostia como el vino eran elaborados por monjas en conventos, sin embargo, en la actualidad, estos productos pueden se conseguidos en supermercados y hasta en sitios de Internet.

El pan ácimo, dice el comunicado, debe estar elaborado de trigo, por lo tanto, está prohibido totalmente agregar otros ingredientes, como endulzantes artificiales o miel. Está permitido utilizar ''el pan con poca cantidad de gluten'', pero queda prohibido el que no contenga la mencionada sustancia.

Respecto del vino, no debe emplearse aquel que sea de dudosa procedencia, y no se deben admitir bebidas de ningún otro género; no obstante, el ''mosto'', zumo de la uva, sí puede usarse, siempre y cuando su fermentación haya sido suspendida por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza.