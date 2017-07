Rusia niega conocer a la abogada que se reunió con hijo de Trump

''No sabemos quién es ella. Como es obvio no podemos estar al tanto de las reuniones que celebran todos los abogados rusos'', dice el vocero del Kremlin

MOSCÚ, RUSIA (10/JUL/2017).- El gobierno ruso negó que conozca o tenga alguna relación con la abogada que se reunió con Donald Trump Jr., el primogénito del presidente de Estados Unidos, para supuestamente ofrecerle información que comprometía a Hillary Clinton, la rival de su padre en las pasadas elecciones.

"No sabemos quién es ella. Como es obvio no podemos estar al tanto de las reuniones que celebran todos los abogados rusos dentro y fuera del país", dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar los informes del New York Times, según la agencia de noticias Itar-Tass.

El diario estadounidense reveló que el hijo mayor y el yerno del presidente Donald Trump se reunieron hace un año con Natalia Veselnitskaya, una abogada rusa con conexiones con el Kremlin, poco después de que el actual mandatario obtuviera la nominación como candidato republicano a la presidencia.

El encuentro, en el que también participó Paul Manafort, entonces director de la campaña presidencial de Trump, tuvo lugar el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump, pero la reunión se había mantenido confidencial hasta el reporte del New York Times, el fin de semana.

Tanto representantes de Trump Jr. como de Jarred Kushner (yerno del presidente estadounidense) confirmaron la celebración de la reunión, pero aclararon que se habló primordialmente sobre el tema de las adopciones de niños rusos, sin mencionar si se ventIló el tema de las campañas presidenciales.

Trump Jr. sostuvo que se trató de un encuentro breve a solicitud de un conocido y que nunca supo por anticipado el nombre de la persona con la que abordaría el tema de las adopciones

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han concluido que Rusia buscó interferir en las elecciones presidenciales del año pasado, un tema que fue abordado por los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en el marco de la reciente cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania.