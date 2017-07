Últimos días de Leopoldo López en cárcel fueron los peores: esposa

Lilian Tintori señaló que el traslado a su casa fue una decisión 'unilateral' del gobierno venezolano

CARACAS, VENEZUELA (09/JUL/2017).- La esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció hoy que los últimos días que pasó el opositor en la cárcel fueron los "peores" y señaló que el traslado a su casa para cumplir el arresto domiciliario fue una decisión "unilateral" del gobierno venezolano.

"No hubo negociación (para su traslado a la casa)", dijo Tintori, en una concentración de la oposición en el este de Caracas, un día después que López fuera enviado de la prisión a su domicilio.

Asimismo, Tintori destacó la labor de ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para que se efectuara el traslado desde la cárcel para procesados militares de Ramo Verde y seguir cumpliendo su condena de casi 14 años en su residencia.

Dijo que los últimos días de López en la cárcel fueron los "peores" y como resultado perdió seis kilogramos y "está mal de la vista".

"Lo encerraron por 32 días, se intoxicó, estuvo 10 días vomitando, con diarrea y no le daban nada. Ni el periódico para enterarse de lo que pasaba en el país y eso lo denunciamos ante la Defensoría del Pueblo e instancias internacionales", dijo a los periodistas.

Agregó que "después de tanta visitas a Venezuela de (Rodríguez) Zapatero, podemos decir que él empujó esta medida". Sin embargo, recalcó que la salida de la cárcel fue una decisión "unilateral del gobierno".

"Como familia lo agradecemos (la participación de Rodríguez Zapatero) y el país debe agradecer cualquier ayuda internacional, que es clave en lo que está pasando", resaltó.

López, el opositor preso más prominente del país, fue enviado ayer a su casa para seguir cumpliendo su condena de casi 14 años de prisión bajo arresto domiciliario.

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alegó problemas de salud de López para otorgar la medida sustitutiva para cumplir la pena.

"Leopoldo está en su casa, donde nunca debió haber salido. Leopoldo tiene que estar en las calles de Venezuela con la gente porque todos sabemos que Leopoldo es inocente", aseveró Tintori.

López fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión por instigar las protestas de 2014 contra el gobierno, que terminaron con 43 muertos.

Tintori dijo que López está "fuerte y firme", aunque recordando cada día las situaciones que vivió en reclusión.

"Fue muy duro, aguantamos muchos malos tratos. Los últimos días fueron los peores. Bajó seis kilos, no tiene bien la vista, lo encerraron por 32 días", insistió.

Añadió que su traslado de la cárcel a su casa es un paso que se logró no por las acciones de la familia, sino por la lucha que "toda Venezuela está dando" en las protestas contra el gobierno, tras casi 100 días.

"Esas son las palabras de Leopoldo: justicia, encuentro, reconciliación, paz, respeto a los derechos fundamentales para todos. Esa es nuestra lucha, con más fuerza hasta lograr la libertad de todos", indicó.

Insistió en que para la salida de la cárcel de López no hubo negociación con el gobierno. Señaló que López llegó a su casa acompañado de agentes de la policía y de los dirigentes oficialistas Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y su hermana y excanciller Delcy Rodríguez.

"Les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, más presos políticos, y que si debemos trabajar en conjunto para lograr la concordia y solución inmediata a la crisis de Venezuela, estoy de acuerdo. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno, de Maduro. No se negocia la libertad", dijo.

López dijo el sábado que no abandonará sus principios y su lucha contra el régimen de Maduro y que si ello implicaba volver a la cárcel estaba dispuesto a hacerlo.