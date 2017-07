Casa Blanca difunde temas de reunión Trump-Peña; no incluye muro

Trump habría dicho ''absolutamente'' a si aún quiere que México pague el muro

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2017).- La Casa Blanca informó que en la reunión que sostuvieron los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, se destacó la importancia de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la migración, el combate al crimen organizado y la crisis en Venezuela, en el marco de la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20).

En el comunicado, no se hace mención a la respuesta que Trump dio a los reporteros tras la reunión, donde habría dicho "absolutamente" a si aún quiere que México pague el muro.

Por su parte, el canciller Luis Videgaray señaló que: "Yo sí escuche la pregunta pero este comentario, que comentan algunos medios, particularmente internacionales, yo estaba ahí y no lo escuché, lo pudo haber hecho el presidente pero yo no lo escuché. Lo que sí les puedo decir es que no fue parte de la conversación".