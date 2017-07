Estado Islámico, al borde de la derrota en Mosul, dice coalición

Aseguran que las fuerzas iraquíes han empujado a los yihadistas hacia el último y pequeño rincón de la ciudad

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/JUL/2017).- El grupo Estado Islámico está al borde de la derrota en Mosul, su antiguo bastión iraquí, de donde los yihadistas serán completamente expulsados la semana próxima, dijo el jueves un general de la coalición.

El general de brigada canadiense Dave Anderson, quien supervisa la capacitación de las fuerzas locales para la coalición liderada por Estados Unidos, dijo que las fuerzas de seguridad iraquíes han empujado al EI hacia el último y pequeño rincón de la Ciudad Vieja de Mosul, cerca del río Tigris.

"Las fuerzas iraquíes están a la vista del río Tigris desde el oeste y se enfrentan a un enemigo que está en las últimas", dijo Anderson a periodistas en una videollamada desde Bagdad.

Cuando se le preguntó cuántos combatientes del EI quedan en Mosul, el general respondió que no sabía, pero agregó que "no tenía duda" de que no quedaría ninguno para la próxima semana.

Anderson afirmó que la coalición ha comenzado a entregar asistencia para ayudar a la policía iraquí a aumentar su presencia en Mosul y mantener a la ciudad después de su liberación.

La asistencia consta de contenedores con todo lo que una unidad de la policía necesitaría para patrullar un área, incluyendo tanques de agua, computadoras portátiles, teléfonos, almacenamiento para armas, etc.