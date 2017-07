Almagro acusa a gobierno venezolano de perpetrar ‘guerra sucia’

‘El régimen eligió nuevamente el camino de la violencia para silenciar a la disidencia política’, acusó el titular de la OEA

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/JUL/2017).- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en los términos más duros el ataque registrado hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela, y responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de perpetrar una "guerra sucia" contra su pueblo.

"El régimen eligió nuevamente el camino de la violencia para silenciar a la disidencia política con un ataque premeditado sobre la institución que es el símbolo de la representación popular: la Asamblea Nacional", acusó Almagro.

Presuntos oficialistas asaltaron este miércoles la sede de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, pero fueron enfrentados a golpes por diputados de la mayoría opositora, lo que dejó 12 heridos, entre ellos cinco legisladores.

Los diputados acusaron del asalto a los llamados "colectivos", simpatizantes del gobierno, que desde temprano habían amenazado con ingresar a la fuerza y lanzaron petardos en los jardines de la sede legislativa.

"Las acciones inconstitucionales e ilegales contra la Asamblea Nacional registradas este miércoles sirven directamente al proceso de desinstitucionalización que viene sufriendo el país", afirmó el político uruguayo.

Añadió que "cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencia es porque ya no queda nada de la democracia.

"La utilización del terror sobre los ciudadanos y la institucionalidad revela que la represión constituye una acción sistémica con que el gobierno pretende asegurar su permanencia en el poder", agregó.

El líder de la organización hemisférica señaló que "el régimen pretende instaurar la violencia institucional del estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad".

"Tanto la comunidad interamericana e internacional no lo han de aceptar. No se trata de temas de políticas, sino de valores y principios no negociables. Esa supuesta nueva normalidad no debe ser aceptada por nadie", expresó Almagro.