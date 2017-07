Alertan sobre reagrupación de Al Qaeda en Siria y otros países

Expertos coinciden en que están esperando que el Estado Islámico reciba un golpe debilitante

MADRID, ESPAÑA (05/JUL/2017).- La organización terrorista Al Qaeda está activa y se reagrupa en países como Siria, Yemen o Libia, donde espera a que el autoproclamado Estado Islámico (EI) sea debilitado por las alianzas de Estados que la combaten, para "actuar conforme a su estilo".

Los expertos Fernando Reinares, Bruce Hoffman y Carola García-Calvo coincidieron en la mesa redonda "La amenaza del terrorismo yihadista en Europa desde el 11-M", realizado por el Real Instituto Elcano.

El debate, que tuvo como eje la publicación del libro de Reinares "Al Qaeda´s revenge. The Madrid 2004 Train Bombing" (Columbia University Press), analizó la comparativa del yihadismo actual en Europa y lo que rodeó a los atentados en la capital española el 11 de marzo de 2004.



Hoffman, director del Centro de Estudios sobre Seguridad de la Universidad de Georgetown, expuso que "Al Qaeda no ha desaparecido, está esperando que el Estado Islámico reciba un golpe y cause divisiones entre las alianzas que la combaten, para reagruparse y actuar".



Consideró que el grupo que lideró Osama Bin Laden centra su atención en Siria para en su momento absorber allí lo que quede del EI, ya sea "a través de una amalgamación o un apoderamiento hostil".



Recalcó que a diferencia del EI, Al Qaeda es más selectivo al reclutar gente, sigue con su estilo de atentados en trenes o línea de metro.



"No hay que minimizar a Al Qaeda, a sus capacidad, la complejidad con la que opera y los tiempos. Llevamos mucho hablando solo del Estado Islámico y no hemos dado atención a Al Qaeda que crece actualmente en Yemen, Siria o el Sahel" (franja del norte de África), dijo Reinares.



El director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano indicó que en este libro comprueba cómo Al Qaeda estaba presente en España desde los años 90.



Asimismo que los atentados de marzo de 2004 fue venganza por el desmantelamiento de su célula en 2001 en la "Operación Dátil" de la policía y justicia españolas.



Recuerdan que los ocho países que más radicalizados tienen por cada 100 mil habitantes son Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Austria y Suecia, y que en algunos de ellos es donde más atentado se han cometido recientemente.



Apuntan que a ello se suma que son países con una comunidad islámica de tercera generación, frente a España que tiene inmigración musulmana de primera generación.