EU emite nuevos criterios de visa para seis naciones musulmanas

Ahora exigirán que los solicitantes de visa tengan un vínculo familiar 'cercano' o empresarial en EU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/JUN/2017).- El gobierno del presidente Donald Trump estableció el miércoles nuevos lineamientos para solicitantes de visa de seis naciones musulmanas y para todos los refugiados, y ahora se exigirá que cuenten con un vínculo familiar “cercano” o empresarial en Estados Unidos.

La medida llega después de que la Corte Suprema restableció parcialmente el decreto de Trump que había sido ampliamente criticado al ser considerado como una prohibición a la admisión de musulmanes.

Las visas que ya han sido aprobadas no serán revocadas, pero instrucciones emitidas por el Departamento de Estado dicen que los nuevos solicitantes de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen deben demostrar una relación con un padre, un cónyuge, niño, hijo o hija adulto, yerno, nuera o hermano que ya esté en Estados Unidos para ser elegibles.

Los mismos requerimientos, con algunas excepciones, aplican para quienes pudieran ser acogidos como refugiados que provengan de todas las naciones que aún están esperando ser admitidos en Estados Unidos.

Los abuelos, nietos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas, prometidos u otros miembros de la familia ampliada no son considerados como relaciones cercanas, según los lineamientos que fueron emitidos en un cablegrama que fue enviado a todas las embajadas y consulados estadounidenses. Las nuevas directrices entran en efecto el jueves, de acuerdo al cablegrama que fue obtenido por The Associated Press.

El fallo emitido el lunes por la Corte Suprema exime de la prohibición a solicitantes en caso que puedan demostrar "una relación comprobable" con una persona o entidad estadounidense, pero el máximo tribunal de la nación sólo ofrece lineamientos amplios (lo que insinúa que incluirían a un familiar, una oferta de trabajo o una invitación a una conferencia en Estados Unidos) sobre cómo deberían ser definidos.

Funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado, de Justicia y de Seguridad Nacional han trabajado desde la determinación de la Corte Suprema para clarificar el fallo, y las instrucciones del miércoles fueron el resultado.