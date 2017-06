Casa Blanca sugiere que Obama es cómplice en injerencia electoral rusa

Sean Spicer argumenta que su gobierno lo sabía y no actuó al respecto

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/JUN/2017).- El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, sugirió ayer que el Gobierno del ex presidente Barack Obama pudo haber sido “cómplice” de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, debido a su tenue respuesta a los ciberataques de Moscú durante la campaña electoral.

“Han estado culpando sin parar a Trump y a Rusia, y al mismo tiempo ellos fueron los que lo sabían y no tomaron ninguna acción”, dijo Spicer durante una conferencia de prensa sin cámaras de televisión.

“Así que la pregunta es, si no tomaron ninguna acción, ¿les hace eso cómplices? Creo que hay muchas preguntas que necesitan respuesta sobre quién supo qué y cuándo”, añadió el portavoz.

La declaración de Spicer repalda el comentario que horas antes hizo el presidente Donald Trump, al acusar —a través de cuenta de Twitter— a Obama de “obstruir” y “coludir” al “no hacer nada” cuando se descubrió la injerencia de Moscú en la campaña electoral.

La lectura de algunos analistas es una clara muestra del nerviosismo que mantiene el repúblicano en esta investigación que avanza sin tregua y que lo tiene ya contra la pared con golpes desde distintas aristas.

Así que Trump está intentado lo imposible: cambiar la dirección del viento para que el fuego alcance a los demócratas: “La razón por la que Obama no hizo nada sobre Rusia después de ser notificado de la injerencia por la CIA es que esperaba que Clinton ganara… y no quería agitar las aguas (...) él coludió u obstruyó, y no hizo bien a la corrupta Hillary ni a los demócratas”, escribió Trump.