Propuestas de May están por debajo de expectativas: UE

El presidente del Consejo Europeo considera que se corre el riesgo de empeorar la situación de los ciudadanos europeos

BRUSELAS, BÉLGICA (23/JUN/2017).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que las propuestas de la primera ministra británica, Theresa May, sobre los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido tras la salida del país de la Unión Europea (UE) están "por debajo de las expectativas".

"Mi primera impresión es que la oferta del Reino Unido está por debajo de nuestras expectativas", indicó Tusk en una rueda de prensa al término de la cumbre comunitaria, y añadió que esta propuesta deberán analizarla "línea por línea".

"Corre el riesgo de empeorar la situación de los ciudadanos", consideró Tusk.

May informó anoche al Consejo Europeo de que el próximo lunes presentará su propuesta sobre los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido tras el "Brexit", pero ya adelantó algunos detalles en la reunión.

En cualquier caso, Tusk indicó que corresponderá al equipo negociador europeo, que encabeza el excomisario francés Michel Barnier, "analizar línea por línea la propuesta, una vez la recibamos en papel".

Tusk recordó que los derechos de los ciudadanos son "la prioridad número uno para la UE a 27": "Hemos dejado clara nuestra posición", subrayó.

"Queremos garantizar los plenos derechos de los ciudadanos de la UE y del Reino Unido tras el 'Brexit'", enfatizó.

El presidente del Consejo Europeo dejó claro que los líderes dedicaron "muy poco tiempo" en su reunión a abordar el tema del "Brexit".

Por su parte, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, cuyo país preside este semestre la UE, opinó que la propuesta de May tiene lagunas, como el hecho de que "los ciudadanos que lleguen en cierta fecha serán tratados de diferente manera que los que lleguen en otra".

En cambio, se mostró conforme con la reciprocidad que pide May.

"Pero todos queremos más detalles", dijo.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recalcó que los líderes escucharon la exposición de la primera ministra británica pero que "no estaban en humor de negociación".

"No podemos abordar las piezas de la negociación en los Consejos Europeos, no es ése el papel de ese formato de reunión", apuntó.

Tusk insistió en que "el impacto del 'Brexit' en los derechos de los ciudadanos es negativo".

Dijo que si se comparan los derechos de los que gozan los ciudadanos actualmente con la propuesta de May, "está claro que hay una reducción de los derechos de los europeos en el Reino Unido, y queremos reducir ese riesgo".

May dijo anoche a los líderes que no se pedirá a ningún ciudadano de la UE que vive actualmente de forma legal en el Reino Unido que deje el país en el momento del "Brexit", y que todos los ciudadanos europeos que residan legalmente al producirse la desconexión de la Unión tendrán la oportunidad de regularizar su estatus.

Para ello, se tendrán en cuenta "fechas de corte" de la llegada de los europeos al país, que no deberán en su opinión ser anteriores a la activación del artículo 50 (petición oficial de abandonar la UE) ni posterior a la de salida del país de la Unión (prevista para marzo de 2019).