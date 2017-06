Fiscal pide investigar posible 'corrupción' en gobierno de Maduro

La procuradora venezolana Luisa Ortega denuncia ''hechos punibles'' y ''allanamientos masivos'' durante las protestas opositoras

CARACAS, VENEZUELA (19/JUN/2017).- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llamó a investigar posibles casos de corrupción en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ante cientos de funcionarios de su despacho que salieron este lunes a la calle para apoyarla.

"¿Por qué no hay alimentos y medicinas? ¿Será que los recursos son utilizados para fines distintos? No sé, no puedo asegurarlo, pero sería bueno que los fiscales anticorrupción investiguen", dijo Ortega en un discurso en la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas.

"El tema de la droga hay que investigarlo", continuó Ortega, aunque no precisó si existen sospechas sobre servidores públicos por ese delito.

Militante chavista, la fiscal está enfrentada a Maduro y al máximo tribunal de justicia por fallos que a su juicio rompieron el orden constitucional, y en rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por el mandatario.

Altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente Tareck El Aissami, han sido sancionados por Estados Unidos que los acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Fuerza, Luisa Ortega. La apoyamos en defensa de la Constitución y los derechos humanos", se leía en una pancarta que llevaba uno de los empleados, a los que se unieron opositores entre consignas contra Maduro.

"Hasta mi último aliento estaré trabajando para garantizar el respeto a la Constitución", expresó Ortega.

Además, la fiscal denunció "hechos punibles" en "allanamientos masivos" ejecutados por militares durante la oleada de protestas opositoras en Venezuela, que deja 73 muertos en 80 días.

Ortega, que abrió una grieta en el oficialismo, presentó varios recursos contra la Constituyente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Alega que el llamado debió validarse en referendo y que la mecánica para la elección de los asambleístas, el próximo 30 de julio, es ilegal. Solicitó también al TSJ autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados.

Cada una de sus acciones ha sido desestimada por la corte, acusada por la oposición de servir a Maduro.

"Estamos defendiendo la Constitución de los ataques del gobierno de Maduro, que se dice chavista y está violando la Constitución impulsada por Hugo Chávez", dijo a periodistas Nicmer Evans, integrante de Marea Socialista, agrupación de seguidores del fallecido expresidente que ahora se oponen a Maduro.

En la movilización participó además el esposo de la fiscal, el diputado chavista Germán Ferrer.

Desde una tarima instalada en el mismo lugar para una posterior concentración oficialista, partidarios del gobernante expresaron rechazo a Ortega. "¡Asesinos!", les gritaban a los trabajadores de la Fiscalía.

Voceros oficialistas tildan a Ortega de "traidora" y la acusan de favorecer a manifestantes opositores en las investigaciones de los hechos de violencia en las protestas, por los cuales se responsabilizan mutuamente gobierno y oposición.

El pasado viernes, el parlamentario chavista Pedro Carreño pidió al TSJ que autorice enjuiciar a Ortega por "mentir" en el ejercicio de sus funciones.