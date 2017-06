Santos celebra Día del Padre en centro comercial atacado

El presidente de Colombia ofreció una recompensa por 100 MDP para encontrar a los responsables

BOGOTÁ, COLOMBIA (18/JUN/2017).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró este domingo el Día del Padre en un centro comercial de Bogotá que en la víspera sufrió un atentado con explosivos, que dejó tres muertos y nueve heridos.

"Mi hijo me invitó a almorzar, me preguntó a donde quería ir, vamos al centro Andino, aquí almorzamos. Y decirle a la gente que no hay ninguna posibilidad que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano", dijo Santos al llegar al paseo comercial.

El ataque ocurrió a las 17H00 locales (22H00 GMT) del sábado cuando un artefacto explotó en un baño del segundo piso del centro comercial matando a la francesa Julie Huynh, de 23 años, y a las colombianas de (31 y 41).

El jefe de Estado recordó que luego del ataque le dijo a los colombianos que "la mejor de responder a los actos terroristas es llevar una vida normal", por lo cual decidió acudir al lugar a almorzar con su familia.

Santos habló con asistentes al centro comercial, con las meseras que lo atendieron y leyó varios de los mensajes de solidaridad con las víctimas que espontáneos dejaron en pequeños papeles junto con flores de color blanco.

Visiblemente conmovido el presidente también escribió en un pequeño papel amarillo y lo dejó como tributo recordándole a sus compatriotas que "no hay bomba que pueda vencer un pueblo unido".

El mandatario añadió que las investigaciones van "muy bien", aunque se abstuvo de suministrar detalles.

Más temprano, Santos indicó que la mayoría de los nueve heridos que dejó la explosión, entre ellos la madre de Huynh -según confirmó a la AFP el embajador de Francia, Gautier Mignot-, ya fueron dados de alta del hospital, salvo una mujer que "sigue en cuidados intensivos".

El gobernante ofreció una recompensa por 100 millones de pesos (unos 33 miñ dólares) "para cualquier persona que nos dé información que pueda ayudar a capturar a los responsables".

El atentado del sábado fue el segundo de gravedad este año en Bogotá. El 19 de febrero, una explosión cerca de la Plaza de Toros dejó un policía muerto y 23 uniformados y dos civiles heridos, en un hecho que se atribuyó al ELN.