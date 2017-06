Italia envía aviones a Portugal para extinguir incendios

Se trata de dos aviones de los bomberos 'Bombardier 415'

ROMA, ITALIA (18/JUN/2017).- Italia ha enviado dos aviones de los bomberos para colaborar con las autoridades de Portugal en las labores de extinción del incendio que afecta al centro del país y que ha dejado un saldo, aún provisional, de 61 muertos y 62 heridos.

Se trata de dos anfibios Bombardier 415 que despegaron la tarde de este domingo desde el aeropuerto romano de Ciampino, informó el cuerpo de Bomberos en su perfil de Twitter.

La participación de Italia en la extinción del devastador incendio se enmarca en el ámbito de un proyecto europeo de Protección Civil, el "EU-Better Use of Forest Fire Extinguishing Resources by Italy", añadió la fuente.

El incendio de enormes proporciones se desató en el centro de Portugal, cerca del municipio de Pedrógão Grande, en el distrito de Leiria, y se ha saldado por el momento con 61 personas muertas y decenas de heridos.

La situación ha sido definida por el primer ministro luso, António Costa, como "la mayor tragedia de víctimas humanas" de los últimos tiempos por un siniestro de este tipo en Portugal.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, envió un mensaje a su homólogo luso, Marcelo Rebelo de Sousa, en el que le transmite su "profundo pesar" por el desastre y "la plena e inmediata disponibilidad" de Italia para ayudar en la extinción.