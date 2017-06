Atacante que hirió a congresista de EU llevaba una lista

Fuente familiarizada con el caso señala que el agresor llevaba un papel con garabatos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/JUN/2017).- El hombre armado con un fusil de asalto que hirió a tiros al congresista Steve Scalise y otras personas hace tres días portaba un papel con garabatos y los nombres de tres legisladores, reveló una persona familiarizada con el caso.

La fuente dijo este sábado que los investigadores no están seguros del significado de los nombres y que no saben si se trata de una lista de personas a las que buscaba atacar durante una práctica de béisbol del Congreso.

La persona consultada no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso y lo hizo bajo condición de no ser identificada. No reveló los nombres, pero dijo que ellos fueron informados al respecto.

El cirujano traumatólogo que atendió a Scalise dijo el viernes que el congresista puede tener esperanzas de una "recuperación excelente", a pesar de que llegó al hospital el miércoles con un inminente riesgo de muerte.

El doctor Jack Sava, del Centro Hospitalario MedStar Washington, dijo que existe "una buena posibilidad" de que el republicano de Louisiana sea capaz de regresar a trabajar con toda su capacidad.

Sava rechazó decir cuándo podría ocurrir eso o cuándo saldrá del hospital Scalise, de 51 años. El doctor dijo que una bala ingresó a través de la cadera de Scalise y atravesó la pelvis, destrozando vasos sanguíneos, huesos y órganos internos a su paso.

Por ahora, Scalise permanece en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del hospital.

Scalise, tercero en la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, llegó al hospital en un helicóptero. Estaba en estado de shock y con un intenso sangrado interno, agregó Sava.

Desde entonces, Scalise ha sido sometido a varias operaciones y procedimientos para detener el sangrado y reparar huesos. Ha estado bajo sedantes, pero se le han retirado periódicamente y ha podido reconocer y comunicarse con sus familiares, añadió Sava.

Scalise resultó herido la mañana del miércoles, cuando el hombre armado abrió fuego durante una práctica de béisbol de legisladores republicanos.

Varias personas más resultaron heridas en el ataque antes de que guardias de seguridad de Scalise y otros policías abatieran al agresor, quien falleció poco después. El tirador era un hombre de Illinois identificado como James Hodgkinson, quien había fustigado al presidente Donald Trump y a otros republicanos en las redes sociales.

Sava dijo el viernes que había cientos de fragmentos de bala en el cuerpo de Scalise, pero que no hay intenciones "de tratar de eliminar todos los fragmentos de bala en este momento".

"Esperamos completamente que él sea capaz de caminar y ojalá correr", agregó Sava.

El doctor informó que después de que sea dado de alta del hospital, Scalise "requerirá un periodo de cicatrización y rehabilitación".