Atacante de congresistas republicanos apoyaba causas liberales

En la página de Facebook del agresor resaltan varios mensajes en los que critica al presidente Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (14/JUN/2017).- James T. Hodgkinson, identificado por las autoridades como quien disparó hoy contra un grupo de congresistas republicanos que practicaban béisbol en un parque de Alexandria, Virginia, tenía un historial de fuerte apoyo a las causas políticas liberales y varios arrestos.

Cinco personas, incluido el representante republicano por Louisiana, Steve Scalise, quien recibió un disparo en la cadera, fueron llevadas a los hospitales para recibir atención médica.

Hodgkinson, de 66 años, murió luego que guardias personales de los congresistas y agentes de policía de Alexandria, Virginia, repelieron el ataque.

Hodgkinson, tenía su domicilio en la comunidad de Belleville, un suburbio en el suroeste de Illinois en los límites con Missouri, pero su esposa, Sue, le dijo a la cadena de televisión ABC News que había estado viviendo en Alexandria durante los últimos dos meses.

La página de Facebook de Hodgkinson, contiene varios mensajes en los que se critica al presidente Donald Trump.

En uno, Trump es descrito como un "traidor" que "ha destruido nuestra democracia". La portada de la página de Facebook tiene una imagen del senador Bernie Sanders, de Vermont, quien buscó la nominación presidencial demócrata y fue derrotado por Hillary Clinton en las elecciones primarias.

Su foto de perfil tiene la bandera de Estados Unidos con la frase: "Socialismo Democrático explicado en 3 palabras: Nosotros el pueblo". Hodgkinson, también tenía una cuenta en Twitter, pero no fue muy activo en esta red social.

El atacante fue dueño de un negocio de inspección y evaluación de casas desde 1994. Los registros de negocios estatales en Illinois muestran que había presentado documentos en enero pasado para disolver oficialmente la empresa JTH Services Inc.

Hodgkinson mantuvo a lo largo de los años la costumbre de escribir cartas al periódico local "The Belleville News-Democrat", en las que defendía la retórica política centrada en los impuestos, el liderazgo federal y su oposición a las políticas económicas conservadoras.

La política de Trickle Down (beneficiar gradualmente a los más pobres como resultado del aumento de la riqueza de los más ricos", iniciada por la administración (del expresidente Ronald) Reagan no funcionó", escribió en marzo de 2008.

"Simplemente estableció una oportunidad para que nuestros trabajos sean enviados al extranjero a las fábricas de los países del Tercer Mundo". "Este país necesita un cambio importante en más de una forma, pero vamos a empezar con los índices de impuestos sobre la renta", escribió Hodgkinson.

También en marzo de 2008 escribió: "Ojalá John Kerry hubiera ganado las elecciones de 2004. Podría permitirme 3.50 dólares por una botella de (salsa) cátsup, pero no puedo pagar 3.50 por un galón de gasolina".

En una carta en julio de 2008, califico a los presidentes como "traidores" al haberse beneficiado de la guerra. "Creo que cualquiera que aumente su riqueza en tiempo de guerra es un especulador de guerra", escribió.

"También creo que esto incluye al presidente Bush, al vicepresidente Cheney, a la mayoría de su gabinete, a toda la gente de Halliburton y a cualquier persona en el negocio del petróleo que pague por el crimen de guerra y sean traidores a su país".

En enero de 2009 Hodgkinson presionó para la legalización de la marihuana para estimular la economía y sugirió que el presidente Barack Obama aumentara las tasas de impuesto sobre la renta para los "ricos hasta el 70 por ciento o más".

"Sé que él no estaba contento con la manera en que iban las cosas, los resultados de la elección y las cosas", dijo su hermano, Michael Hodgkinson, al periódico The New York Times, este miércoles.

Hodgkinson tenía un historial de varios arrestos en el condado de St. Clair, Illinois, por delitos como no obtener permisos eléctricos, dañar un vehículo, resistirse y eludir a la policía, daños a la propiedad, conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico.

En abril de 2006 fue arrestado por "sospecha de violencia doméstica, daño criminal a la propiedad y descarga imprudente de un arma de fuego" por agentes de la oficina del sheriff del condado de St. Clair.