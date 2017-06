Trump debe de reconsiderar cambio climático: exjefe de la ONU

Espera que el presidente de EU se ponga 'del lado correcto de la historia'

MADRID, ESPAÑA (14/JUN/2017).- Donald Trump debe de ponerse del "lado correcto de la historia" y reconsiderar su decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático de París, dijo el miércoles el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon.

"Si Estados Unidos se retira, esto tiene un gran efecto político. Temo que cualquier vacío de liderazgo vaya a ser llenado por otros, y esto no es lo que queremos que pase", dijo Ban durante una entrevista con The Associated Press. Ban calificó la decisión de Trump de "equivocada" y dijo que respondía a "una visión a corto plazo".

El miércoles, Ban y más de 50 exlídreeres mundiales criticaron la postura del actual gobierno estadounidense sobre el cambio climático y advirtieron sobre consecuencias "impredecibles y posiblemente lamentables".

También pidió al público a levantar su voz y externó que el compromiso que gobernadores, alcaldes y líderes empresarios y de la sociedad civil han manifestado hacia el acuerdo es "muy alentador".

Durante casi una década, Ban dirigió negociaciones para luchar contra el cambio climático que eventualmente conllevaron a que países se comprometieran a evitar que las temperaturas globales aumenten otro grado centígrado para el 2100. Casi 200 países, incluyendo Estados Unidos firmaron el acuerdo en París durante diciembre del 2015.