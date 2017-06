Proponen ley ‘covfefe’ para archivar todos los tuits de Trump

Un congresista presenta la iniciativa, en alusión a la misteriosa expresión usada por el presidente de EU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/JUN/2017).- Un congresista estadounidense presentó el lunes un proyecto de ley conocido como "covfefe", en alusión a una misteriosa expresión utilizada por Donald Trump en un tuit que se hizo famoso, para archivar todo lo que escriba el presidente de Estados Unidos en las redes sociales.

Mike Quigley, Representante del estado de Illinois en la Cámara baja, presentó una propuesta titulada "Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement", o "Covfefe", según un comunicado.

"La utilización frecuente y sin ningún tipo de filtro por parte del presidente Trump de su cuenta personal de Twitter como un medio de comunicación oficial no tiene precedentes", dijo Quigley.

"Si el presidente utiliza las redes sociales para hacer declaraciones repentinas sobre políticas públicas, tenemos que asegurarnos de que estas declaraciones sean conservadas para futuras referencias. Los tuits son poderosos, y el presidente debe hacerse responsable por cada uno de ellos", agregó.

El funcionario plantea que se archiven los tuits de su cuenta personal @realDonaldTrump así como los de la cuenta oficial @POTUS.

La palabra "covfefe", utilizada por Trump en un tuit el 31 de mayo hizo que muchos se preguntasen qué quiso decir, al mismo tiempo que surgían bromas y sarcasmos al respecto. "Pese a la covfefe de prensa constantemente negativa", escribió enigmáticamente Trump.

El misterio se había profundizado incluso, luego de que el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer declarara: "El presidente y un pequeño grupo de gente saben exactamente lo que quiso decir".