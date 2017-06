Trump se declara ‘reivindicado’ tras testimonio de Comey

The New York Times sostuvo que el testimonio de Comey fue el más dañino contra un presidente en funciones en los últimos 20 años. "Para Trump , la 'nube' se puso más oscura", señaló.

Kasowitz aseguró que el récord público muestra que el diario The New York Times usó citas de los memos un día antes de un tuit del presidente sobre la existencia de "cintas", cuando en realidad el reportaje del periódico fue publicado cuatro días después del tuit presidencial.

No obstante confirmó haberle dicho a Trump que no era objeto de la investigación sobre la presunta colusión de miembros de su campaña con Rusia para interferir en las elecciones.

The New York Times sostiene que el testimonio de Comey fue el más dañino contra un presidente en funciones en los últimos 20 años. EFE / ARCHIVO

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!