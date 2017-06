Obstrucción a la justicia, posible ruta para investigar a Trump

Durante su audiencia, Comey dejó la puerta abierta a las especulaciones sobre un posible delito por parte del presidente

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2017).- El presidente Donald Trump puede ser investigado por obstrucción a la justicia por presuntamente haberle pedido a James Comey que dejara de investigar al entonces asesor de Seguridad Nacional, Michal Flynn, por sus vínculos con Rusia.

El ex director del FBI afirmó en su comparecencia ante el Senado que no le corresponde a él determinar si el presidente trató de obstruir la justicia, pero dijo estar “seguro” de que eso lo hará el fiscal especial encargado del caso, Robert Mueller.

“No me corresponde a mí decir si esa conversación que tuve con el presidente fue un intento de obstrucción [...] Esa es una conclusión en la que estoy seguro que el fiscal especial trabajará para averiguar la intención y si hubo delito”, declaró Comey.

El ex dirigente del FBI dijo tener total confianza en el fiscal especial Mueller y detalló que “volteará todas las rocas” para averiguar lo que pasó. Además añadió que Robert Mueller no hubiera aceptado el encargo “si no iba a tener total independencia”.

James Comey afirmó que el FBI continuará sus labores sin él y que la investigación de la intrusión de Rusia en las elecciones seguirá, en especial con la participación del fiscal especial Robert Mueller.

