Donald Trump Jr. defiende a su padre en Twitter

Por ejemplo, cuando el ex servidor público dijo que una nota publicada en el New York Times, basada en información clasificada, no era del todo acertada, Trump Jr. aprovechó para reiterar la visión de su padre de que el rotativo es parte del grupo de "Fake news" o "noticias falsas". Lo que no mencionó en sus tuits fue que Comey nunca dijo que fuera falsa la noticia, solo que no era del todo correcto el planteamiento.

Once again he's right way before anyone else sees it... and they found another leaker today. https://t.co/IskdUimuMV