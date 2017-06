No soy mujer, así que no tengo días malos: Putin

El presidente ruso hace la declaración en un documental que se estrenará en Showtime

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- El cineasta Oliver Stone estrenará del 12 al 15 junio, a través del canal Showtime, un documental sobre Vladimir Putin en el que, según Bloomberg, dijo que no tiene días malos porque "no es mujer".

Desde hace dos años Stone ha tenido acceso al Kremlin, residencia oficial del mandatario ruso, para hacerle una serie de entrevistas que se convirtieron en el documental de cuatro capítulos de una hora que se estrenará la próxima semana. Bloomberg tuvo acceso exclusivo al material y publicó algunos detalles al respecto.

De acuerdo con el medio, Putin es visto en sus rutinas de ejercicio diarias, mientras mira una película con Stone y en sus actividades normales como mandatario. Además habla con el cineasta de diversos temas, desde controversias en Rusia como la acogida de Edward Snowden hasta aspectos de los derechos de personas homosexuales, ya que se ha acusado a su gobierno de participar en una "caza de brujas" contra las personas distintas preferencias sexuales.

“No soy mujer, así que no tengo días malos. No trato de insultar a nadie. Pero eso es sólo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, dice Putin en las grabaciones de acuerdo con el medio. Además cuando el director lo cuestionó sobre cómo se sentiría si tuviera que ducharse cerca de una persona homosexual respondió: “Preferiría no ir a la ducha con él ¿Por qué provocarlo? Pero tú sabes, soy 'un maestro' en judo.”