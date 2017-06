Rusos hackearon empresa de software electoral de EU: reporte

El documento no dice si la intrusión tuvo algún efecto en el resultado de las elecciones de 2016

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/JUN/217).- Hackers rusos atacaron al menos a un proveedor estadounidense de software electoral días antes de la elección presidencial de 2016, de acuerdo con un documento clasificado publicado el lunes. El reporte de inteligencia del gobierno insinúa que el hackeo relacionado con la elección penetró en el sistema de votación de Estados Unidos más de lo que se sabía previamente.

El reporte clasificado de cinco páginas de la Agencia de Seguridad Nacional fue publicado en internet por The Intercept. No dice si la intrusión tuvo algún efecto en el resultado electoral.

El reporte, con fecha del 5 de mayo, dice que miembros de inteligencia militar de Rusia atacaron una compañía de software electoral estadounidense y enviaron correos electrónicos a más de 100 funcionarios electorales a fines de octubre y principios de noviembre para adquirir fraudulentamente información confidencial.

The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad del reporte.

Agencias estadounidenses de inteligencia se negaron a comentar al respecto.