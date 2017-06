A Trump sí le interesa el medio ambiente: Embajadora en ONU

Nikki Haley aseguró que EU mantendrá sus esfuerzos para reducir la contaminación en sus propis términos y no bajo los del Acuerdo de París

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/JUN/2017).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree en la existencia del cambio climático y continuará protegiendo el ambiente a pesar de haber salido del Acuerdo de París, sostuvo la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley.

"El presidente cree que el clima está cambiando y que los contaminantes son parte de la ecuación (...) sólo porque Estados Unido salió de un club no significa que no nos va importar el medio ambiente", dijo en el programa de la cadena CNN "State Of The Unión", con Jake Tapper.

Haley aseguró que Estados Unidos mantendrá sus esfuerzos para reducir la contaminación en sus propios términos y no bajo los dictados del Acuerdo de Paris.

Tapper recordó a la embajadora estadounidense que los compromisos de Estados Unidos no fueron impuestos al país, sino aceptados en su momento por el entonces presidente Barack Obama.

Esta es la primera referencia de un funcionario estadounidense sobre la posición del presidente Trump en el sentido de si el calentamiento global es real o un "cuento chino".

Durante una entrevista en noviembre pasado con el diario The New York Times, el entonces presidente electo reconoció que existía "cierta conectividad" entre la actividad humana y el cambio climático.

Pero en los últimos días, ningún miembro del primer círculo de colaboradores del mandatario se había atrevido a clarificar si Trump creía si el cambio climático era un problema real.

Trump anunció este jueves que su país saldrá del acuerdo de París, lo que detonó críticas a nivel internacional, así como de organizaciones ecologistas y legisladores demócratas dentro de Estados Unidos.

La XXI Conferencia sobre el Cambio Climático, realizada en diciembre de 2015 en Francia, adoptó el llamado Acuerdo de París, que establece medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos de calentamiento global.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer "la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza".