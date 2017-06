Ivanka saluda a la diversidad sexual; Twitter le reprocha hipocresía

Ivanka Trump, durante un acto oficial que celebró su padre en la Casa Blanca este viernes. AFP / B. Smialowski Trump podría bloquear testimonio de ex jefe del FBI

El presidente no saludó a estos grupos ciudadanos por el mes dedicado a su comunidad Tuiteros exigen que sea el presidente quien se pronuncie sobre matrimonio igualitario GUADALAJARA, JALISCO (02/JUN/2017).- Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump no se ha pronunciado abiertamente en torno al matrimonio igualitario, y ya rompió la tradición de saludar a la comunidad de la diversidad sexual por junio, mes dedicado al orgullo de esta expresión de la vida ciudadana. Pero hubo alguien que sí lo hizo y Twitter se lo está cobrando: Ivanka Trump, hija y empleada del presidente. La empresaria y asesora en la Casa Blanca publicó anoche en Twitter un par de mensajes en los que envía mensajes de solidaridad y aliento a la comunidad LGBTQ. Uno incluso afirmaba que esos ciudadanos “han hecho inmensas contribuciones a nuestra sociedad y nuestra economía”. Fueron mal recibidos: numerosos tuiteros le reclamaron que finja simpatía cuando el gobierno de su padre parece orientarse en contra de los derechos sexuales. El matrimonio igualitario está garantizado desde 2015 en Estados Unidos gracias a una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, las comunidades que lo defienden reclaman que Trump se pronuncie sobre cómo protegerá ese derecho constitucional de los estadounidenses y el gesto de Ivanka Trump, como mínimo, fue tomado como expresión de apatía e hipocresía. Las señales que preocupan a estas comunidades son diversas. Una de ellas es que Trump tiene como vicepresidente al exgobernador de Indiana Mike Pence, quien ha sido identificado como ultraconservador y asociado a la promoción de terapias que prometen “curar” a personas homosexuales. Pero otra es que el 4 de mayo pasado Trump firmó una orden ejecutiva acerca de libertades religiosas que, según sus críticos, permite a líderes de iglesias hablar sobre política desde el púlpito, lo cual podría abrir puertas a propaganda contra el matrimonio igualitario.

I am proud to support my LGBTQ friends and the LGBTQ Americans who have made immense contributions to our society and economy. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de junio de 2017

Logging back on after Shavuot, wishing everyone a joyful #Pride2017. This month we celebrate and honor the #LGBTQ community. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de junio de 2017

You openly supported and campaigned for the most anti-LGBTQ+ presidential ticket in recent times. Your words mean nothing to us. — Jordan (@jordansdiamonds) 2 de junio de 2017

I'd thank you for your tweet but I'm kind of busy getting deprogrammed in conversion therapy. — Tracy E. Gilchrist (@TracyEGilchrist) 2 de junio de 2017

