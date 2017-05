El 'covfefe' que enloquece a Internet

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- ¿Qué significa “covfefe”? Aunque el propio Donald Trump intentó seguir la broma del día en las redes sociales, luego de que publicó un tuit con un evidente “dedazo” que incluyó esa palabra inexistente, en realidad el día le pertenece a los tuiteros del mundo, que otra vez están burlándose del presidente de Estados Unidos.

Donald Trump publicó el tuit temprano esta mañana, en uno más de los mensajes de su cuenta personal en que iba a criticar a los “medios falsos”. Luego lo borró y encajó la errata con su propio comentario gracioso.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

Desde entonces, Twitter se apoderó de la palabra “covfefe” y la convirtió no sólo en hashtag, sino en una tendencia que sigue activa esta mañana en la red social, dedicada entre otras cosas a traducir el término. Hay quien opina, por ejemplo, que era un aviso que habría hecho felices a los opositores del multimillonario:

La primera interpretación es la más literal:

Y otros opinan que los mexicanos podríamos entenderlo fácilmente:

Eso sí: muchos tuiteros están preocupados porque no les parece una broma:

Por ejemplo: resulta que el Trump de la broma del covfefe es el mismo que, según una publicación de hoy en Axios, podría asestar un golpe muy importante al Acuerdo de París contra el cambio climático:

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!