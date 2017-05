Donald Trump dice tener ‘total confianza’ en Jared Kushner

El presidente de Estados Unidos alaba el papel de su yerno dentro de la Casa Blanca

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (29/MAY/2017).- El presidente Donald Trump aseguró tener "total confianza" en su yerno y asesor, Jared Kushner, pese a su escrutinio por el FBI tras conocerse que intentó establecer un canal de comunicación secreto entre la campaña presidencial y el Kremlin, según recogen hoy medios especializados en el Congreso.

The Hill o Talking Points Memo se hacen eco de unas declaraciones hechas por Trump el domingo por la noche al diario The New York Times en las que alaba el papel de su yerno en la Casa Blanca: "Jared está haciendo un gran trabajo para el país", resumió.

"Tengo total confianza en él. Es respetado prácticamente por todos y está trabajando en programas que le ahorrarán a nuestro país miles de millones de dólares. Además, y seguramente lo que es más importante, es una muy buena persona", dijo el presidente.

Kushner es foco de tiranteces desde que el pasado viernes The Washington Post revelara su contacto con el embajador ruso en Estados Unidos para establecer un canal de comunicación secreto entre la campaña de Trump y el Kremlin durante el periodo de transición, antes de la investidura del mandatario el 20 de enero.

La revelación generó revuelo debido a que el FBI y varios comités del Congreso llevan meses investigando la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre pasado en Estados Unidos, y los posibles lazos entre el Kremlin y la campaña de Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo al canal NBC, bajo anonimato, que el escrutinio sobre Kushner dejó "sin palabras" a algún asesor, pero para otros, como el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, establecer un canal secreto con el Gobierno ruso para esquivar la inteligencia de su país es "algo bueno".

Tras llegar el domingo de su gira internacional, el presidente reaccionó en Twitter a las noticias sobre Jared Kushner y los posibles cambios que se plantea en la Casa Blanca con acusaciones hacia la credibilidad de los medios de comunicación.

Según el Wall Street Journal y el Washington Post, que informaron sobre los cambios planeados por el mandatario en el Gobierno, se incluye la creación de una "sala de guerra" para responder al constante murmullo mediático sobre la trama rusa.

Por otra parte, la relación de Trump con Kushner ya vio saltar un chispazo cuando en un evento la hermana del asesor, Nicole Kushner Meyer, animó a un centenar de chinos a hacer inversiones inmobiliarias y conseguir así el visado EB-5, objeto de críticas en el Congreso estadounidense.