Trump acusa a medios de ‘fabricar’ noticias e ‘inventar’ fuentes

Medios estadounidenses han publicado también que se prevén cambios en la Casa Blanca El mandatario reacciona a los reportes que relacionan a su yerno con la investigación sobre la injerencia de Rusia en comicios WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/MAY/2017).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los medios de comunicación de "fabricar" muchas de las noticias que publican sobre la Casa Blanca e "inventar" las fuentes anónimas en las que se basan. En una retahíla de tuits, Trump pareció reaccionar a las recientes noticias con fuentes anónimas que han relacionado a su yerno, Jared Kushner, con la investigación sobre la injerencia de Rusia en las últimas elecciones estadounidenses, y han asegurado que el mandatario se plantea grandes cambios en la Casa Blanca. "Es mi opinión que muchas de las filtraciones que salen desde dentro de la Casa Blanca son mentiras fabricadas, inventadas por los medios de comunicación falsos", escribió Trump en su cuenta de Twitter, con la etiqueta "#FakeNews". "Cuando vean las palabras 'según fuentes' en los medios de comunicación falsos, y no mencionen nombres... es muy posible que esas fuentes no existan sino que sean inventadas por escritores de noticias falsas. ¡Las noticias falsas son el enemigo!", añadió en otros dos tuits. Desde que llegó al poder en enero pasado, Trump se ha mostrado frustrado por las filtraciones a la prensa que provienen de la Casa Blanca o de las agencias de inteligencia estadounidenses, y en febrero aseguró que había encargado una investigación de esos actos "criminales" y que los responsables pagarían "un gran precio". El mandatario, que acaba de regresar de una gira internacional en la que limitó su presencia en Twitter, podría estar irritado por las revelaciones acerca de Kushner, sobre el que el diario The Washington Post publicó el viernes un artículo citando "funcionarios estadounidenses que han tenido acceso a informes de inteligencia". Tanto el Wall Street Journal este viernes como el Washington Post informan, además, de que Trump se plantea hacer grandes cambios en la Casa Blanca, incluida la posibilidad de despedir o reducir el papel del portavoz del mandatario, Sean Spicer. Esos cambios incluyen también, según las fuentes anónimas citadas por los periódicos, la creación de una "sala de guerra" para responder al constante murmullo mediático sobre la trama rusa y encauzar el mensaje oficial al respecto, e incluso la posibilidad de que un equipo de abogados revise los tuits de Trump. En sus mensajes de este domingo, el mandatario se refirió también a su gira de nueve días al extranjero, de la que dijo que "fue un gran éxito para Estados Unidos", y aseguró que su "trabajo duro" en el viaje producirá "grandes resultados". Además, volvió a destacar la "gran victoria" en el estado de Montana del candidato republicano Greg Gianforte, acusado de agredir a un periodista y quien este jueves se hizo con un escaño en la Cámara de Representantes en una elección especial. "¿Se ha dado alguien cuenta de que la carrera por el escaño de Montana fue algo muy importante para los demócratas y los medios de comunicación falsos hasta que el republicano ganó? Su victoria se cubrió muy mal", opinó Trump, quien no se ha pronunciado aún sobre el escándalo que ha generado la agresión de Gianforte a un periodista.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de mayo de 2017

Whenever you see the words 'sources say' in the fake news media, and they don't mention names.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de mayo de 2017

....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de mayo de 2017