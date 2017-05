Ciudadana de EU demanda a autoridades que intentaron deportarla

Guadalupe Plascencia fue discriminada con base en su origen étnico, y exigen una compensación de más de 25 mil dólares

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (26/MAY/2017).- Una ciudadana estadounidense presentó una demanda contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), luego que agentes migratorios la arrestaron con la intención de deportarla, tras haber firmado unos documentos a pedido de autoridades del condado de San Bernardino.

La mujer, identificada como Guadalupe Plascencia, quien es una estilista de 59 años que reside en San Bernardino, California, había pasado la noche del 29 de marzo en la cárcel en cumplimiento de una orden de arresto emitida hace una década, por su negativa a participar como testigo en un caso judicial.

Plascencia dijo sentirse alarmada cuando un funcionario de la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino le pidió que firmara documentos relacionados con su estatus migratorio, a pesar de que ella insistía en que es ciudadana estadounidense.

Explicó que en los documentos reconocía que funcionarios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos habían preguntado por ella. La mujer los firmó pensando que posteriormente se aclararía cualquier error.

Plascencia recordó que cuando intentó abandonar el centro de detención de West Valley, en Rancho Cucamonga, fue esposada y colocada en la parte trasera de una furgoneta por los agentes de migración.

La mujer pasó el resto del día bajo custodia de ICE, temiendo ser deportada a pesar de haberse convertido en ciudadana estadounidense desde hace unos 20 años.

"Me sentí impotente, como si no fuera nadie (...) Aquí hablan de derechos (...) en ese momento me di cuenta, no tenemos derechos", indicó Plascencia.

La mujer fue liberada finalmente después de que su hija mostró a los agentes de ICE su pasaporte, pero ahora ha dado el primer paso hacia la presentación de una demanda contra la agencia federal de inmigración y la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino.

La víspera, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) envió avisos de reclamación a ambas agencias, el paso previo a una demanda, explicó Adrienna Wong, abogada de la organización civil, que representa a Plascencia.

Los documentos establecen que Plascencia fue discriminada con base en su origen étnico, y exigen una compensación de más de 25 mil dólares.

Wong sostuvo que los agentes de la Oficina del Sheriff retrasaron intencionalmente la liberación de Plascencia para permitir a los empleados de ICE llegar y detenerla.