Nicolás Maduro dice que la Asamblea Constituyente es 'irreversible'

El mandatario asegura que con ella estará al alcance la democracia

CARACAS, VENEZUELA (22/MAY/2017).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que el camino de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve su Gobierno como salida a la crisis que sacude al país “es irreversible” y “nada ni nadie la va a detener”.

“Ratifico que el camino de la Asamblea Nacional Constituyente es irreversible, nada ni nadie la va a detener (...) Voy por la Constituyente como voy por la vida misma de la patria, que nadie tenga duda. La Constituyente va, llueva, truene o relampaguee”, afirmó el jefe de Estado durante su programa “Domingos con Maduro”.

El pasado 1 de mayo, Maduro llamó al “poder constituyente originario” para que “la clase obrera” convoque a un proceso Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa para lograr la paz y vencer “el golpe de Estado” del que acusa a la oposición.

“No soy débil ni vacilante y seré el hombre más feliz del planeta Tierra el día que me presente ante la Asamblea Nacional Constituyente, y le diga: ‘Asamblea Nacional Constituyente, reconozco su carácter soberano, plenipotenciario y me pongo y me subordino a las órdenes que ustedes me den’”, explicó.

Maduro aseguró que con la Constituyente “empezará un camino de batalla”, que anticipó “sin vacilaciones, sin cobardías, sin traiciones, sin miedos, sin medias tintas”.

Defendió este mecanismo como “el espacio más democrático que puede un país imaginarse” y dijo esperar que en Estados Unidos se pudiera convocar a una Constituyente.

“Ojalá en Estados Unidos convocaran una Asamblea Nacional Constituyente y nuestros hermanos afroamericanos tuvieran derecho a opinar y a rescatar el espíritu de Malcolm X, de Martin Luther King y de las Panteras Negras”, añadió.



Sin embargo, el pueblo venezolano sigue en las calles en contra de la Asamblea, con la que aseguran Maduro busca hacerse de todo el poder.

EL DATO

Sube a 49 el número de muertos

Un joven de 23 años murió de un tiro durante una protesta en la región occidental de Trujillo, con lo que aumentó a 49 el número de víctimas en casi siete semanas de protestas contra el Gobierno. La Fiscalía General investiga las causas de la muerte de Edy Terán, quien murió durante una manifestación la tarde del sábado.

Por su parte, Nicolás Maduro convocó a una “gran marcha por la paz” del país, a realizarse mañana.

Denuncian exceso de violencia

El presidente Nicolás Maduro instó ayer a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial a que unan esfuerzos para condenar y hacer justicia ante la “violencia” y “persecución” de la que acusó a sus opositores.

Maduro advirtió que la violencia comenzó en el municipio Chacao, en el este de la capital, y mostró en su programa dominical varios videos presuntamente del lugar, uno de ellos con imágenes en las que un joven corría envuelto en llamas en medio de un grupo de personas.

El jefe de Estado aseguró que a este joven lo intentaron quemar los manifestantes opositores: “Los delitos que comenten estos fascistas son delitos de odio, son delitos graves. Quemar a una persona porque les parece que es chavista es un delito (...) atacar a una persona en la calle y agredirla por sus ideas políticas (...) es una de las cosas más horripilantes que ha hecho la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)”.

Por su parte, el dirigente opositor, Henrique Capriles, se refirió ayer a la represión por parte de las autoridades y denunció que dos mil 632 personas han sido detenidas en 51 días de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Agregó que “331 civiles han sido llevados a los tribunales militares” y 168 permanecen detenidos bajo la “jurisdicción militar”.

Nicolás Maduro dice que EU lo ataca

Nicolas Maduro afirma que hay una “operación mundial” promovida por estados Unidos para presionar a artistas y deportistas nacionales a que se pronuncien en su contra, y dijo estar dispuesto a hablar “cara a cara” con quienes lo han criticado sobre la “verdad” del país.

“Hay una operación mundial con mucho dinero y la dirige el Gobierno de Estados Unidos con las grandes corporaciones para presionar grandes deportistas venezolanos, futbolistas, grandes ligas, los famosos”, dijo.

Según el jefe de Estado, “los presionan, los amenazan con sacarlos de MTV, no financiarles más su carrera, sacarles secretos que le tienen y a la vez le ponen plata”.

“Es como hacía la mafia de Pablo Escobar Gaviria, le dicen: plomo o plata, y algunos artistas famosos, lamentablemente, y deportistas han caído en eso”, añadió Maduro, que invitó al rockero venezolano Paul Gillman, cuya participación en el festival Rock al Parque 2017 en Bogotá fue cancelada por razones de “orden público”.